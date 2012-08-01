Seçimi kaybeden Sarkozy'ye bir darbe de Carla'dan!

Fransa’da seçimi kaybeden Sarkozy’ye bir darbe de Carla vuruyor. Carla'nın bebeği alıp Sarkozy’yi terk edeceği iddia edildi.

Vatan gazetesinin haberine göre, Fransa’da siyasetteki başarısızlığını özel hayatıyla gündemde kalarak kapatmak isteyen ancak bunda da başarılı olamayan Nicolas Sarkozy, Sosyalist Parti’den karşısına çıkan François Hollande’a seçimleri kaptırmasının ardından ortalarda görünmüyor.

İtalyan Panorama dergisi, İtalyan asıllı Carla Bruni’nin 2008 yılında Sarkozy ile yaptığı evliliği bu yılın aralık ayında bitirmeyi planladığını yazdı. Sarkozy’nin Kasım ayında parti içerisinde yapılacak seçimlere kadar darbe almasını engellemek için ayrılık kararını erteleyen eski First Lady’nin Sarkozy’den doğan kızı Guilia’yı da alarak boşanmak istediği iddia edildi.

Daha önce Bruni-Sarkozy çiftinin evlilik tarihlerini ve Bruni’nin hamile olduğunu gündeme getiren ilk gazeteci Fransız Allain Jules de seçimler öncesinde Carla’nın evliliği bitirmek için cumhurbaşkanlığı seçimlerini beklediğini yazmıştı. Fransız basını da, Sarkozy’nin, eşi Carla Bruni tarafından terk edileceği üzerine anketler düzenlemiş, ‘Ayrılacaklar’ diyenlerin sayısı yüzde 60’ı bulmuştu.



Richard Attias ile aşk yaşadığı için “First Lady” olmaktan vazgeçen Sarkozy’nin eski eşi Cecilia da, 5 yıl önce “Sarkozy- Bruni aşkı, saray için hazırlandı. Sarkozy seçimi kaybederse evliliği biter” demişti.