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Dünya

Seçimi kaybeden McCain hüngür hüngür ağlıyormuş

ABD'de 4 Kasım'da yapılan seçimin mağlubu Cumhuriyetçi John McCain, hezimete uğradığı günden beri geceleri "bebekler gibi iki saate bir uyanıp ağladığını"

12 Kasım 2008 02:00

ABD'de 4 Kasım'da yapılan seçimin mağlubu Cumhuriyetçi John McCain, hezimete uğradığı günden beri geceleri "bebekler gibi iki saate bir uyanıp ağladığını" söyledi.

Seçimden sonra ilk kez televizyona çıkan McCain, NBC televizyon kanalında yayımlanan Jay Leno'nun "The Tonight Show" programına konuk oldu. McCain, "Tıpkı bir bebek gibi uyuyorum: iki saat uyku, sonra kalkıyorum ve ağlıyorum, sonra yine uyuyorum" diye şaka yaptı.

Seçimin üzerinden bir hafta geçtikten sonra ekranlarda gayet dinlenmiş biçimde görünen McCain, başarısızlığıyla dalga geçebilecek kadar da rahat bir tavır sergiledi.

McCain, Senatörü olduğu Arizona'nın başkanlık seçimlerine 4 talihsiz aday çıkardığını da belirterek, "Arizona, annelerin çocuklarına büyüyünce günün birinde başkan olabileceklerini söylemediği tek Amerikan eyaleti olmalı" esprisi yaptı.

Seçim sonrasında gazete almamış

Seçim ertesinde yaptığı ilk şeyin ne olduğu sorulması üzerine de, eşi Cindy ile birlikte kahve almaya çıktıklarını, ama gazete almadıklarını söyledi.

Hezimetin kendisi ve ailesi için ağır bir darbe olduğunu belirten McCain, "Obama'yı kutluyorum" dedi. Başarısızlığının nedeninin ne olduğunun sorulması üzerine, "Bu bir karakter meselesi" yanıtını veren McCain, kırgın olmadığını da belirterek, "Aday olmak, büyük bir şereftir. Bunu asla unutmayacağım" diye konuştu.

Yardımcılığı için aday Sarah Palin konusundaki eleştirilerle ilgili olarak daha önce sergilediği tavrı değiştirmeyen McCain, Palin'in Cumhuriyetçi Parti'yi yönetecek gelecek kuşakların temsilcisi, mükemmel biri olduğunu söyledi.

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