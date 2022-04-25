Seçimi kaybeden Marine Le Pen, rotayı yasama seçimlerine çevirdi: "Fransa halkını savunmaya devam edeceğim"

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, cumhurbaşkanlığı adaylığında üçüncü defa başarısız oldu. Seçimin ikinci turunda mevcut cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden seçilirken oyların yüzde 42’sini alan Marine Le Pen, sonucun kendi içinde bir zafer olduğunu savundu. Le Pen, Macron’a karşı siyasi mücadelesini sürdüreceğini belirterek haziran ayındaki yasama seçimlerine işaret etti.

Seçimi kaybettikten sonra destekçielrine seslenen Marine Le Pen, “Milyonlarca vatandaş bizi ve değişimi seçti. Fransız halkını savunma kararlılığımız hiç olmadığı kadar güçlü. Bu kayıp da bir tür umut” dedi.

Macron’la geçecek beş yılın, geçmiş beş yıl kadar “sert” geçeceğini söyleyen Marine Le Pen “Bu iş bitmedi. Birkaç hafta sonra parlamento seçimleri ver” dedi.

Marine Le Pen, kaybından sonra yaptığı konuşmada Macron’u tebrik etmedi.

Le Pen, geçen ay Le Journal du Dimanche’a yaptığı açıklamada seçimi kaybederse bir daha cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söylemişti.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gündem haziran ayındaki yasama seçimleri olacak. Fransa Anayasası, cumhurbaşkanının başbakanı seçmesini öngörüyor ancak cumhurbaşkanının partisi Ulusal Meclis’te çoğunluğu elde etmediğinde, genellikle çoğunluk partisinden seçiyor.