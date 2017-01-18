Seçimi kaybeden Gambiya lideri OHAL ilan etti

Gambiya Parlamentosu, seçimi kaybetmesinin ardından iktidarı bırakmayı reddeden Gambiya Lideri Yahya Jammeh'in görev süresini 90 gün daha uzattı.

Parlamento yarın dolması gereken görev süresini uzatırken, 90 günlük olağanüstü hal ilan edilmesine de karar verdi.

Bölge liderleri Jammeh'in iktidarı seçilmiş cumhurbaşkanı Adama Barrow'a yarına kadar devretmemesi durumunda askeri müdahale tehdidinde bulunmuşlardı.

Binlerce Hollandalı ve İngiliz turist ülkeden tahliye ediliyor. Ülke, plajları nedeniyle Avrupalıların gözde tatil güzergâhlarından biri.

Gambiya, Jammeh'in 1 Aralık'taki seçim yenilgisinin ardından iktidarı oylamanın galibi Adama Barrow'a devretmeyi reddetmesinden sonra krize girdi.

Jammeh televizyondan yaptığı açıklamada "Olağanüstü hal kapsamında, Gambiya yasalarının herhangi bir ihlali, şiddete teşvik, kamu düzenini ve huzuru bozacak eylemlerin yasaklandığını" söyledi.

Jammeh ayrıca güvenlik güçlerine "mutlak huzur ve kamu düzenini koruma" talimatı verildiğini kaydetti.

Bölge ülkelerinde oluşan Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu Ecowas, iktidarı devretmemesi halinde Senegal'in öncülüğündeki bir güçle, ülkele askeri müdahalede bulunmaya hazırlandı.

BBC'ye konuşan bir askeri kaynak Nijerya'ya ait bir savaş gemisinin, olası müdahaleden önce güç gösterisi için Gambiya'ya doğru yol almaya başladığını söyledi.

Gana'nın da müdahale gücüne katkıda bulunduğu bildiriliyor.

Ecowas, bu Perşembe gününden itibaren Jammeh'i cumhurbaşkanı olarak tanımayacağını söyleyen Afrika Birliği'nin desteğiyle harekete geçti.

Seçimin galibi Adama Burrow ise geçen Cumartesi gününden bu yana Senegal'de.

1994'teki kansız darbeyle iktidarı ele geçiren Jammeh, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia ediyor.