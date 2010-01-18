Seçime siyaset girdi!

Babamın da başkanıyım

Batuhan takımda kalacak

Tabata konusu

Deco'yu alıyorduk

Delgado'nun durumu bugün netleşir

Yönetim kurulu

Kanaltürk'te yayınlanan Telegol programına katılan Demirören, seçilememesi halinde borcunu alacağı yönündeki bir soruyu, ''Bir aday benim için 'Dolandırıcı, zengin şımarık çocuğu' derse o parayı alırım. Rakibim kazanırsa kendisiyle oturup konuşacağım. Beşiktaş'ın marka değerine zarar vermeden seçimi götürelim. Bana hakaret edilirken ben kaybetmiyorum, Beşiktaş kaybediyor'' diye yanıtladı.Rakibi Murat Aksu ile bu konuda bir görüşme yapıp yapmadığı yönündeki soru üzerine Yıldırım Demirören, ''Aramızda bu konuda bir konuşma geçti. Ama bu aramızda kalsın. Kişiliğinizle ilgili bir şey söylenirse kırgınsınız demektir'' dedi.Eski teknik direktörleri Vicente Del Bosque'nin tazminatı konusunda Murat Aksu'nun açıklamalarının hatırlatılması üzerine de Demirören, ''Murat Aksu ikinci başkandı. 'Bilmiyordum, haberim yoktu' demek doğru değil. O zaman sizin ikinci başkanlığınız da tartışılır. Hukuk işlerine bakan Sayın Aksu'ydu'' diye konuştu.Babasından fikir aldığı yönündeki iddialara da değinen Yıldırım Demirören, babası Erdoğan Demirören'in gerektiğinde başbakanla, bakanlarla fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi. Demirören, ''Babam böyle bir değer. Ben fikir alışverişini diğer Beşiktaşlılarla da yapıyorum. Beşiktaş'ın başkanı olduğum için ben babamın da başkanıyım'' diye konuştu.Başkan Demirören, çok eleştirilen genç futbolcu Batuhan Karadeniz'in ise takımda kalacağını söyledi.''Batuhan'ın kimsenin haberi olmadan imam nikahı yaptığını'' ileri süren Yıldırım Demirören, ''Hocamız bugün kendisini düşünmüyor, ama yarın oynatır. Batuhan imam nikahı yapmış kimsenin haberi yok. Kaliteli futbolcu iyi zıplayan, gol atan değil, takım ruhu olandır. Takımın yüzde 60'ı yabancılardan oluşuyor. Onlar da bu konulardan çok etkileniyor. Batuhan'ı kiraya vermeyeceğim. Çünkü bunu ödül olarak görüyor. Para kazandığını düşünüyor. Takımda kalacak ve hocanın gözüne girerek oynayacak'' dedi.Gaziantepspor'dan transfer edilen, ancak kendisi için verilen miktara rağmen henüz beklentileri karşılayamayan Tabata'nın düzeleceğini ifade eden Demirören, Tabata için birkaç milyon fazla vermiş olabileceğini söyledi. Demirören, ''Bugün bu transferde beni eleştirenlerin hepsi geçen sezon 'Tabata'yı al' diyorlardı'' dedi.Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl ile iş ilişkileri olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Demirören, ''En son İbrahim Kızıl'a 5 sene önce mal sattım ve parasını aldım. Ailevi görüşme dışında ilişkimiz yok. 1996 yılında Beşiktaş Ayhan'ı 12 milyon dolara aldı. Bu kulüpten İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez alındı. 10 yıldır takımda bulunan İbrahim Üzülmez'e 5 milyon dolara alındı. Bugünün rakamlarına göre daha pahalıya geldiler. Aynı takımdan alınan İsmail bundan sonra Beşiktaş'ın ve milli takımın oyuncusudur. İbrahim Üzülmez'den sonra Beşiktaş'ın bütün sorunlarını çözecek'' dedi.Chelsea'den Deco'yu transfer etmek için girişimlerde bulunduklarını anlatan Yıldırım Demirören, ''Deco'yu transfer ediyorduk. Ancak Chelsea'nin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Pirlo'nun transferi halinde buna izin verecekti. Pirlo gelmeyince Deco'yu alamadık'' diye konuştu.Demirören, takımın tecrübeli oyuncularından Nihat Kahveci'yle ilgili de ''Nihat'ın en büyük hatası kendini Türkiye'de ispat etmeye çalışmasıdır'' dedi.Transferde en büyük hayal kırıklığını Ailton'da yaşadığını vurgulayan Demirören, transfer etmeye çalıştıkları, ancak Fenerbahçe'ye giden Mehmet Topuz konusunda ise ''Bir Anadolu çocuğunun anne babasının bana verdiği sözünde durmaması en büyük üzüldüğüm konudur'' diye konuştu.Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan ve İstanbul'a iki gün önce gelen Delgado konusunda da Demirören, ''Teknik direktörümüz Denizli ile bugün bu konuyu netleştireceğiz. Delgado oynarsa şampiyonluğu çok rahat alacağımıza inanıyorum'' dedi.Demirören, ''Mustafa Denizli, 'Tabata gitsin veya Delgado gitsin' dediği takdirde hangisi için içiniz cız eder'' sorusunu ise ''Delgado'nun gitmesini söylemesi halinde içim cız eder'' diye yanıtladı.Yıldırım Demirören, yönetim kurulu listesine alacağı bazı isimleri de açıkladı.Demirören, Azeri iş adamı Mubariz Mansimov konusundaki bir soru üzerine, ''Aile dostumuzdur. Çok iyi Beşiktaşlıdır. Kulüp delegesidir ve Türk vatandaşıdır. Azerbaycan'da kendisine futbol federasyonu başkanlığı teklif edildiği için yönetime girmiyor. Ama CEO'su Alaaddin Aykaç yönetime giriyor. Bunun yanında Fahrettin Curoğlu, Mete Düren, Doğan Küçükemre, Cengiz Zülfikaroğlu ve Serdar Adanalı konuştuğum kişiler. Zamanı gelince isimler açıklanacak'' yanıtını verdi.Yıldırım Demirören, eski başkan Serdar Bilgili döneminde kaçan şampiyonlukla ilgili bir soruya da ''Bunun için bir kurul kurduk ve araştırdık. Bu işin aslını Beşiktaşlılar bilsin diye. Serdar Bilgili başkan kalsaydı Beşiktaş 5 yıl üst üste şampiyon olurdu'' cevabını verdi.Demirören, istikrardan yana olduğunu ve teknik direktör Mustafa Denizli ile devam etmek istediğini sözlerine ekledi.