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Dünya

Seçime günler kala Biden'la kampanya turuna çıkan Obama'dan basket şov: Benim olayım bu!

01 Kasım 2020 12:24

T24 Dış Haberler

ABD'nin 44'üncü Başkanı Barack Obama, genel seçime günler kala Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'la kampanya turlarına çıktı. Michigan eyaletinde bir okulun spor salonunda basket atışı gerçekleştiren Obama, top potadan geçince "Benim olayım bu" dedi. 

Biden kampanyasından Olivia Raisner'ın Twitter'dan paylaştığı videoda, eski ABD Başkanı Obama, bir spor salonunda attığı üçlük atışla topu potadan geçirdi. Tezahüratlarla salondan çıkan Obama "Benim olayım bu" dedi.

Obama, videoyu kendi hesabından da paylaşarak "Atışını yap" yazdı. NBA yıldızı Lebron James de Obama'nın videosunu kendi hesabından paylaşarak şunu yazdı: "İşte şimdi gösteriş yapıyorsun arkadaşım. Senin olayın bu demek? Tamam tamam, anlıyorum."
Obama, seçime giden son günlerde kendi döneminde başkan yardımcısı olarak görev yapan ve şimdi de Demokratların başkan adayı olan Joe Biden'ın kampanya turlarına katılmaya başladı. 
 
 
 
 
 
 
 

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