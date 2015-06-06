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Seçime bir gün kala kömür yardımı!

Yakutiye ve Palandöken kaymakamlıklarına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları ücretsiz kömür dağıttı

06 Haziran 2015 18:27

Erzurum'da seçim arifesinde yoksul ailelere Yakutiye ve Palandöken kaymakamlıklarına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ücretsiz kömür dağıttı.

Orhan Yıldırım'ın CİHAN'da yer alan haberine göre, Erzurum merkez Yakutiye ilçesi Gölbaşı semtinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kamyonetler ile sabah saatlerinde vatandaşların evlerinin önüne çuvallarla ücretsiz kömür bırakıldı. Dün de Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bazı evlerin önüne çuvallarla kömür dağıtılmıştı.

Haziran ayında kömür yardımı yapılmasına tepki gösteren vatandaşlar, "AKP seçim arifesinde neden kömür dağıtıyor?" şeklinde tepki gösterdi.

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