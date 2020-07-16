Seçime 5 ay kala Trump, kampanya direktörünü değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilme kampanyasını yürüten kampanya direktörü Brad Parscale görevden alındı. İki yıldır bu görevi yürüten Parscale'in son olarak Tulsa'daki mitingde "milyonların katılacağını" söylemesi ve 6 bin 200 kişinin katılmış olmasının bu kararda rolü olduğu düşünülüyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump kampanya müdürünün değiştiği haberini dün akşam Facebook'tan duyurdu. Trump, Brad Parscale'in yerine Bill Stephien'ın geçeceğini duyurdu.

Parscale, ABD Başkanı Trump'ın Haziran ayında gerçekleştirdiği Tulsa mitinginde düşük katılım olmasından bu yana baskı altındaydı. Trump'ın damadı Kushner'ın referansıyla göreve getirilen ve siyasi geçmişi olmayan Parscale'in mitinge milyonlar katılacağını söylerken 6 bin 200 kişinin gelmesinin Ivanka Trump ve Jared Kushner'ın tepkisini çektiği biliniyordu.

Parscale, Şubat 2018'den bu yana Trump kampanyasını yürütüyordu.





