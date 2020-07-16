T24 LogoT24 Logo
Dünya

Seçime 5 ay kala Trump, kampanya direktörünü değiştirdi

16 Temmuz 2020 07:39

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilme kampanyasını yürüten kampanya direktörü Brad Parscale görevden alındı. İki yıldır bu görevi yürüten Parscale'in son olarak Tulsa'daki mitingde "milyonların katılacağını" söylemesi ve 6 bin 200 kişinin katılmış olmasının bu kararda rolü olduğu düşünülüyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump kampanya müdürünün değiştiği haberini dün akşam Facebook'tan duyurdu. Trump, Brad Parscale'in yerine Bill Stephien'ın geçeceğini duyurdu. 

Parscale, ABD Başkanı Trump'ın Haziran ayında gerçekleştirdiği Tulsa mitinginde düşük katılım olmasından bu yana baskı altındaydı. Trump'ın damadı Kushner'ın referansıyla göreve getirilen ve siyasi geçmişi olmayan Parscale'in mitinge milyonlar katılacağını söylerken 6 bin 200 kişinin gelmesinin Ivanka Trump ve Jared Kushner'ın tepkisini çektiği biliniyordu. 

Parscale, Şubat 2018'den bu yana Trump kampanyasını yürütüyordu. 



 

 

ETİKETLER

donald trumpkampanyamüdürdeğiştirdiseçim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24