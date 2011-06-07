Seçimden sonra uçmak zor!

T24 - Seçimlerin ardından yurt içi uçak biletleri yarı yarıya zamlanarak, Avrupa’daki birçok noktayı geçecek.

12 Haziran Pazar günü yapılacak genel seçimden sonra Antalya ve Bodrum’da tatil yapmayı planlayanları uçak bileti sürprizi bekliyor. Uçak bileti fiyatları talebin yoğunlaştığı 13 Haziran’dan itibaren yüzde 50 ila 80 arasında arttı.

Böylece Antalya’ya uçmak Avrupa’nın birçok kentinden daha pahalı hale geldi.

Habertürk gazetesinni haberine göre, 17 Haziran’da ilk ve orta dereceli okulların tatile girmesiyle birlikte uçak biletlerindeki artış yüzde 100’ü bulacak. Buna rağmen uçaklarda yer kalmayacağı, birçok şirketin ek seferlere başlayacağı öngörülüyor.

13 Haziran’da İstanbul’dan Antalya ve Bodrum’a gidiş ücreti Türkiye’den Avrupa’daki birçok destinasyona gidişten daha pahalı olacak. Bilet fiyatları arasında Türk Hava Yolları (THY) ile normal dönemde 179 TL olan Antalya tek yön bilet fiyatı 13 Haziran Pazartesi günü 269 TL’ye kadar çıkıyor.

Pegasus’ta bu rakam 266, Atlas Jet’te 224 TL’ye yükseliyor. Bu dönemde en ucuz bilet 119 TL ile Sky Havayolları’nda satılıyor.

Aynı tarihte Easy Jet şirketi ile Londra’ya uçmanın maliyeti ise 243 TL. Onur Air’in tek yön Paris bileti 149 Euro, Pegasus’un Berlin bileti 247 TL, Milan bileti ise 352 TL’ye satılıyor.



Otobüs fiyatları da artıyor

Uçak bileti ücretleri katlanırken, otobüs ile yolculuk da el yakacak. İstanbul’dan Antalya ve Bodrum’a bilet fiyatları normal sezonda ortalama 55 TL’ye satılıyor. Ancak seçim sonrası 13 Haziran’da fiyatlar 75 TL’yi buluyor.

Okulların da kapanmasıyla saatlerine bağlı olarak Antalya ve Bodrum’a sefer yapan otobüs bileti fiyatları 100 TL’ye kadar çıkıyor.



