Seçimden sonra 2B sözü

T24 - Bayındırlık Bakanı Demir, ''Seçimden sonra yasayı çıkarıp, 2B alanlarının vatandaşlara devrini gerçekleştireceğiz'' dedi.





Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Samsun'un Kavak ilçesinde bir vatandaşın 2B arazileriyle ilgili sorusunu yanıtladı.

Bakan Demir, şu açıklamayı yaptı: ''2B ile ilgili tüm düzenlemeleri yaptık. Anayasa oylaması sonrasında seçim sürecinin yaklaşmış olması nedeniyle söz konusu uygulamada sıkıntı yaşanabileceği düşünüldü, Bakanlar Kurulu'nda değerlendirildi.

Seçimden sonra bu yasayı çıkarıp, 2B alanlarının vatandaşlara devrini gerçekleştireceğiz. Merak edilen bir başka konu, daha önce tapulu olup da, 2B'ye dönmüş olanların arazisi de bedelsiz verilecek. Ama, daha önce tapusu olmayan yani ormanı açıp da tarla yapmış insanların ise 2B kapsamına dahil edilmiş ise ödeyebileceği bir miktar takdir ile taksitlendirilip, vatandaşa satılacak.

Orman ve tesis kadastrosu geçtiğinde eğer 2B değilse, her ne kadar fındıklık, bahçe gibi ormanın içine girmiş alanlar için şu anda içinde bulunduğunuz düzenlemeye dahil edilemeyecek. Böyle bir imkan yok. Ormanla ilgili hüküm Anayasa hükmüdür. Eğer orman alanı denmiş ise onunla ilgili bir satış işlemi yapmak söz konusu değil. Şu anda kadastro geçip de arazisi tarla olup da orman konumunda tescil edilmiş arazi sahiplerinden kayıtlarını bizlere ulaştırmasını istiyoruz. Bize ulaştırırlarsa yeni bir teftiş heyeti çıkarırız.

Bazen kadastro komisyonlarından vatandaş aleyhine tespit yapılabiliyor. Böyle bir şey olmuş ise, onu tespit imkanı bize tanınmış olur. O vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışırız.''