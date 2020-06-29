Seçimden önce 'millet bahçesi' sözü verildi; 12 milyon TL harcandı, belediye CHP'ye geçince çürümeye terk edildi!

31 Mart yerel seçimleri sırasında millet bahçesi olması kararı alınan Köroğlu Parkı, Bolu Belediyesi CHP'ye geçince kaderine terk edildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2016 yılında yapımına başlanan ve yüzde 80’i tamamlandıktan sonra atıl halde kalan Köroğlu Park’la ilgili olarak, "At da çürüyor, bina da çürüyor. Bari atı bize geri verin. Uygun bir yerde, uygun bir yükseklikte bu atı koyalım" dedi.



Bolu Belediyesi tarafından Alpagut Mahallesi'nde 2016 yılında yapımına başlanan ve yüzde 80'i tamamlanan uluslararası Köroğlu Parkı'nda çalışmaların durmasıyla park atıl halde kaldı.



İçerisinde 70 metre yüksekliğe konulan 19 ton ağırlığında ünlü halk ozanı Köroğlu’nun dev bir heykelinin de bulunduğu park, 31 Mart yerel seçimleri döneminde Millet Bahçesi olması yönünde karar verildi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bolu ziyareti sırasında parkın millet bahçesi olacağı duyuruldu. Dönemin AKP belediyesi parkın yer tahsisini Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne verdi. Seçimlerin ardından Bolu Belediyesi’nin CHP’ye geçmesiyle birlikte çalışma yapılmayan Köroğlu Park çürümeye terk edildi.

"Bari atı bize verin"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, proje için halkın cebinden 12 milyon TL harcandığını, Köroğlu Park’ın tamamlanması için kendilerine tahsis edilmesi konusunda defalarca başvuruda bulunduklarını ancak olumlu yanıt alamadıklarını belirterek, "At da çürüyor, bina da çürüyor. Bari atı bize geri verin. Uygun bir yerde uygun bir yükseklikte bu atı koyalım. En azından Bolu’nun simgesi gerçekten geçen tarafından görünsün.



Şu anki hali 61 metre yükseltmişler. Yoldan geçen, “Bu horoz şekeri mi?” diyor. “Bu kelebek mi?” diyor. Otobandan bakınca bir şeye benzemiyor. Ya bize geri verin. Biz düzenleyelim yada atımızı verin. Artık insanların dalga geçmesi gücüme gidiyor. Kelebek mi? Horoz şekeri mi?" ifadelerini kullandı. (İHA)