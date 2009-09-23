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Dünya

'Seçimden önce de siyahtım'

Barack Obama, uygulamaya çalıştığı politikalara yönelik tepkilerin ırkçılıktan kaynaklandığı yolundaki iddialara espriyle cevap verdi.

23 Eylül 2009 03:00

ABD Başkanı Barack Obama, uygulamaya çalıştığı politikalara yönelik tepkilerin ırkçılıktan kaynaklandığı yolundaki iddialara espriyle cevap verdi.

Ülkenin önde gelen talk şov sunucularından David Letterman’ın programına konuk olan Obama, bir Afrika asıllı Amerikalı olarak seçilmesi gerçeğinin ABD’deki ırk ilişkilerinin nerede olduğunu çok iyi gösterdiğini kaydetti. Obama, “Seçimden önce de siyah olduğumu anlamak önem taşıyor” diye espri yaptı.

Obama, ekonomik kriz nedeniyle artan tepkileri anladığını belirterek, Amerikan halkının Afganistan’daki savaştan yorgun düştüğünü söyledi.

Kalp şeklinde patates

CBS televizyonundaki “The Late Show”u izleyenlerden biri, programa kalp şeklinde bir patates getirdi. Obama yine espri yaparak, “Gelmemin bir nedeni de o patatesi görmek” dedi. Kızları Malia ve Sasha’nın yaz boyunca tembellik yaptığını da belirten Obama, “Ben olsam yapmazdım” diye konuştu.

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