Seçimden önce atılan hastane temeli kayboldu!

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın 7 Haziran seçimlerinden 17 gün önce İzmit'te attıkları şehir hastanesi temeli kayboldu. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, temelin kaybolmasının fıkra gibi olduğunu belirterek, "Temel atma bir seçim aldatmacasıydı" dedi.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, daha önce askeri alan olduğu için 'cephanelik' olarak bilinen bin dönümlük alanda, yap işlet devret modeli ile 350 milyon Euro harcamayla şehir hastane kurulacağı açıklandı. 25 yıl süreyle anlaşma yapılan iki firma tarafından işletileceği belirtilen alanda 491 yataklı bölge hastanesi, 117 yataklı onkoloji hastanesi, 247 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi, 125 yataklı kalp damar hastalıkları hastanesi, 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi ve 100 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi'nin yer alacağı toplam 1180 yataklı kampüsün temeli de 20 Mayıs'ta atıldı.

Temel atma törenine Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, kampüse adının verileceği açıklanan ve bir süre önce Milli Savunma Bakanlığı'na atanan Vecdi Gönül, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, milletvekilleri Zeki Aygün ve İlyas Şeker, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak da katıldı.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, hastane temelinin son durumunu merak ettiği için bölgeye gittiğini belirterek, "Seçimden 17 gün önce burada bir temel attılar. Biz de bugün merak edip çalışmaları yerinde izlemek için geldik. Ama maalesef temeli bulamadık. Uzun araştırmalar yaptık. Temel yok. Temel uçup gitmiş. Aynı Karadenizli temel fıkralarına dönüşmüş bu iş. Uçup gitmiş ve temeli bulamıyoruz. 3-5 iş makinesi, 3-5 konteyner koymuşlar. İş makinelerinin durduğu yerde lastikleri patlamış. Tamamen halkı aldatmaca ve seçime yönelik plan yapmışlar. Biz bunu söylememize rağmen başka açılışlarda yaptıkları gibi bu şehir hastanesinin temelini de vatandaşı kandırmak için attılar" dedi.