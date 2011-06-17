Seçimden önce 15 bin öğretmen ataması seçim sonrası yarıya düştü

T24 - AKP'nin seçim öncesi vaat ettiği 15 bin öğretmen ataması yarı yarıya azaltıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce duyurduğu 15 bin kadrolu öğretmen atamasını sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesinin ardından boşalan 6 bin 575 kadroya düşürdü.

Başvurular 27 Haziran-4 Temmuz, atamalar ise 6 Temmuz 2011 tarihlerinde gerçekleşecek. Ataması yapılan öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacak.

12-26 Mayıs tarihleri arasında başvuruya açılan 30 bin öğretmen kadrosuna sözleşmeli pozisyonda görev yapanlardan, kadroya geçmek üzere başvuran ve KPSS puan üstünlüğüne göre kadrolu öğretmenliğe ataması yapılanlardan boşalacak pozisyonlara daha önceki yıllarda olduğu gibi sözleşmeli öğretmen görevlendirilecek.

4 Haziran 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” hükümleri çerçevesinde, resmi eğitim kurumlarında halen görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin kadrolu öğretmenliğe geçişlerine imkân sağlandığını belirten Bakanlık, bu kapsamda görev yapanların başvuruları doğrultusunda 14 Haziran 2011 tarihinde kadroya geçişlerinin yapıldığı kaydedildi.



14 bin 277 öğretmenden 6 bin 575'ine kadro

1 Haziran'da yapılan kadrolu öğretmen ataması kapsamında ilk atama çeşidiyle atanan 14 bin 277 sözleşmeli öğretmenden, söz konusu kararname çerçevesinde kadrolu öğretmenliğe geçenlerden boşalan ve boş olan toplam 6 bin 575 kadroya yeniden kadrolu öğretmen ataması yapılacağı bildirildi.



"60 bin atama yapılmalı"

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, MEB’in 2011 yılı için Ağustos ayında 55 bin öğretmen ataması yapılacağına ilişkin açıklama yaptığını ve 1 Haziran’da da seçim yatırımı olarak 28 bin 486 öğretmenin atamasının gerçekleştiğini hatırlattı.



Yeni atanacaklar mağdur oldu

Koncuk, söz konusu atamaların yaklaşık 15 bininde sözleşmeliler kadroya geçirildiği için yeni atanacak öğretmenlerin mağdur olduğunu kaydetti ve şunları söyledi:

“MEB, 6 Temmuz tarihinde 6 bin 575 kadrolu öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Başbakan’ın açıklamasına göre MEB’in ağustos ayında atayacağı öğretmen sayısı ise sadece 10 bin. Bu kadar az sayıda alım ne atama bekleyen öğretmenlerin talebini, ne de öğretmen ihtiyacını karşılayacaktır.”

Koncuk ayrıca öğretmenlerin yaşadığı belirsizliğe son verilmesi ve ağustos ayında en az 60 bin kadrolu öğretmen ataması yapılmasını istedi.