Seçim yenilgisi istifa getirdi

T24 - İngiltere seçimlerinde ağır bir yenilgiye uğrayan Başbakan Gordon Brown, İşçi Partisi liderliğini bırakacağını açıkladı.



İngiltere'de 6 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ağır bir yenilgiye uğrayan Başbakan Gordon Brown, İşçi Partisi liderliğini bırakacağını açıkladı. Brown ayrıca, partisinin Liberal Demokratlarla koalisyon görüşmelerine başlayacağını duyurdu.



Seçimlerde Muhafazakar Parti'nin gerisinde kalan İşçi Partisi'nin lideri Brown, istifa kararını şu sözlerle duyurdu:



"Ulusal çıkarımız, yani istikrarlı bir hükümetin kurulması, İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar arasında bir koalisyonla mümkün olacaksa, bunun olması için gerekeni yapmalıyım. görevime ihtiyaç duyulandan daha uzun süre devam etmek gibi bir arzum yok."



Seçimden 3. sırada çıkan Liberal Demokratların lideri Nick Clegg, Brown'un liderliğinde bir İşçi Partisi ile koalisyona gitmeyeceğini duyurmuştu.



Kararı memnuniyetle karşılayan Liberal Demokratlar ve İşçi Partisi arasında hükümeti oluşturmak için resmi müzakereler de başladı.



Muhafazakar Parti de Liberal Demokratlarla koalisyon için görüşmeleri sürdürüyor.



İngiltere'de yeni başbakanın kim olacağının yanı sıra, şimdi İşçi Partisi'nin yeni liderinin kim olacağı da belirsiz. İşçi Partisi ile Liberal Demokratların oluşturabileceği olası bir koalisyon hükümeti durumunda, İşçi Partisi'nin yeni liderinin ülkenin yeni Başbakanı da olabileceği tahmin ediliyor.



Ancak Brown'ın görevi bırakmadan Liberal Parti ile bir koalisyon hükümeti oluşturabilmeyi istediği de ifade ediliyor.





