Seçim yasasında çatlak: Cumhur İttifakı’nın uzlaşamadığı iki madde paketten çıkarıldı

AKP ve MHP, seçim yasasına son şeklini verdi. Görüşmeler kapsamında yüzde 7 seçim barajı ve partilerin seçime girme kriterlerinde tam mutabakat sağlanırken, daraltılmış bölge ve ittifak içi barajda ise uzlaşma sağlanamadı ve paketten çıkarıldı. Seçim mevzuatında, adres değişikliklerinden kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi yönünde de adım atıldı.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, seçim çevrelerinin genişletilmesini öngören daraltılmış bölge seçim sistemi ve ittifak içi baraj gibi konularda ise anlaşma sağlanamadı. Daraltılmış bölgeye MHP, ittifak içi baraja ise AKP sıcak bakmadı. AKP kaynakları bu iki konunun rafa kaldırıldığını dile getirdi.

Seçim mevzuatında, adres değişikliklerinden kaynaklanan seçmen mağduriyetleri ve vatandaşın haberi olmadan bir parti tarafından sandık görevlisi yazılması gibi konularda yaşanan sıkıntıların giderilmesi yönünde de adım atılıyor. Seçmen kayıtlarının adrese dayalı nüfus kayıt sistemi üzerinden yapıldığını hatırlatan AKP kurmayları "Ancak, özellikle okul kayıtları için vatandaş o adreste oturmasa bile bir tanıdık bulup, ikametgâhını farklı adrese taşıyabiliyor. Bu durumda, gerçekte o adreste oturan kişi seçmen listelerinden düşmüş oluyor. Kişi, seçmen listelerine bakıp düzeltme yapmazsa oy kullanamıyor. Bu mağduriyetin giderilmesi için, adres değişikliği yapılacaksa, o adresteki kişinin yazılı rızası aranacak" dedi.

"Siyasi partiler sandık görevlisi yazacakları kişilerin, yazılı onayını almak zorunda olacak"

AKP kurmayları "Siyasi partiler sandık görevlisi yazacakları kişilerin, yazılı onayını almak zorunda olacak. Bir parti, başka bir partinin üyesini bile kişinin haberi olmadan sandık görevlisi olarak bildirdi. Kanuna göre sandık görevlileri, görevli olduğu sandıkta oy kullanabiliyor. Ama haber siz olduğu için görev yerine gitmiyor ve adresinin olduğu yerde de oy kullanamıyor. Bu mağduriyeti giderecek düzenleme yapılıyor" diye konuştu.

AKP kaynakları, MHP ile uzlaşmaya vardıkları seçim ve siyasi partiler mevzuatında yapılacak değişiklikleri Meclis'e getirme konusunda acele etmediklerini kaydetti.

AKP kaynakları "Mayıs 2022'ye kadar vaktimiz var. Yapılacak değişikliklerin bir dahaki seçimde uygulanabilmesi için, seçim tarihinden en az bir yıl önceye kadar çıkarılması gerekiyor. Seçim Kanunu, bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren 5 yılın dolmasından önceki son pazar günü seçim yapılacağını belirlemiş. 24 Haziran 2018'de seçim yapıldığına göre, farklı bir karar alınmadığı sürece, yeni seçim tarihi 18 Haziran 2023'tür. Seçim mevzuatında bir değişiklik olacaksa ve bu önümüzdeki seçimlerde uygulanacaksa; bu tarihten önce yürürlüğe girmesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.