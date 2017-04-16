Seçim yasakları saat kaçta sona erecek?

Seçim günü yasakları dahilinde, oy verme günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Saat 17.00'de tüm illerde sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına geçildi. Saat 21.00'e kadar yayın yasağı olmasından dolayı televizyonda, radyoda ya da internette sonuçlar yayınlanamayacak.

Ancak, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını daha erken bir saatte kaldırma yetkisi bulunuyor.

7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde kurul, yayın yasağını sandıkların kapanmasından yaklaşık 2 saat içerisinde kaldırmıştı.

Yasağın kalkmasının ardından gelecek ilk sonuçların sandıkların erken kapandığı doğu illerinden olması bekleniyor.