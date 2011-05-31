-SEÇİM YASAKLARI 2 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 31.05.2011 - 12 Haziranda yapılacak milletvekili genel seçiminde propaganda ve yasakları, 2 Haziran'da başlayacak. Bu tarihten itibaren açılış ve temel atmaları da kapsayan törenler düzenlenemeyecek, seçim propagandasına dönük gezilerde makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen araçlar kullanılamayacak. YSK, seçim propaganda ve yasaklarının başlangıcı 2 Haziran 2011'den oy verme gününü takip eden güne kadar olan yasakları belirledi. Buna göre, oy verme gününden önceki onuncu gün olan 2 Haziran Perşembe günü sabahından, oy verme gününden önceki 11 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'e kadar olan propaganda süresinde, denetim ve gözetim yetkisi ilçe seçim kurullarında olacak. 2 Haziran'da başlayacak seçim propagandası döneminde, ilçe seçim kurullarınca gösterilenler dışında açık ve kapalı yerlerde toplu olarak propaganda yapılamayacak. Partiler ve adaylar, kendilerini tanıtıcı nitelikte broşür ve el ilanları dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtamayacak ve dağıttıramayacak. 2 Haziran Perşembe ile 11 Haziran arasındaki dönemde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla, bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dağıtımı yapılamayacak. Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde Türk bayrağı ve dini ibareler bulundurulamayacak. Siyasi partiler ve adayların, yapacakları propagandalarda, Türkçe kullanılması esas olacak. Seçim propagandasının başlayacağı 2 Haziran'dan itibaren ayrıca 298 sayılı Kanun'un 62. maddesinde sayılı bütün daire, teşekkül ve müesseselerle Bankalar Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, açılış ve temel atmaları da kapsayan törenler tertiplenemeyecek, nutuk söylenemeyecek, demeç verilemeyecek ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulamayacak. Bu dönemde, Başbakan ve bakanlarla, milletvekilleri yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezilerde makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen araçlar kullanılmayacak, bu amaçla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalar ile törenler yapılamayacak, resmi ziyafet verilemeyecek. Bu dönemde Başbakan ve bakanlar seçimle ilgili çalışmalarında ve konuşmalarında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Kanun hükümlerine bağlı olacak. Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandasıyla ilgili yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak. Seçim propaganda dönemi 11 Haziran Cumartesi Saat 18.00'de bitecek. Seçim yasakları ise oy verme günü 12 Haziran saat 24.00'de sona erecek.