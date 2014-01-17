Seçim turu karakolda bitti

AKP Keçiören Belediye Başkan Adayı Mustafa Ak ve BBP Keçiören adayı Turgut Altınok'un seçim kampanyasında çalışanlar arasında çıkan kavga karakolda bitti. Her iki taraf da saldırıya uğrayan taraf olduğunu iddia ederken, 4 kişi yaralandığı kavga sonrası polis 11 kişiyi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; AKP Keçiören Belediye Başkan Adayı Mustafa Ak'ın Keçiören Ufuktepe Pazar yerini ziyaret ettiği sırada, aynı yerde bildiri dağıtan BBP Kadın Kolları ile karşılaştı. Henüz belirlenmeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Kavgada 4 kişinin darp edilerek yaralandığı, 11 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Kavganın ardından polis ekipleri Pazar etrafında yoğun güvenlik önlemi aldı. Ufuktepe polis noktası önünden geçen üzerinde BBP Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un resimlerinin bulunduğu seçim otobüsünü gören bir grup otobüse saldırmak istedi. Bu sırada grup ile polisler arasında arbede yaşandı.

Karşılıklı 'önce onlar saldırdı' suçlaması

Mustafa Ak’ın Ufuktepe pazar yerini ziyaret ettiği sırada, BBP üyelerinin bildiri dağıttığını belirten Altınok, şu iddialarda bulundu: “Ak’ın yanında bulunanlardan bir ekip ‘Başkan buradayken siz bildiri dağıtamazsınız’ diyerek bildiri dağıtan kadınlara sataşmış. Kadınların yanında bulunan iki gencimizi de hırpalamışlar. Kadınlar suç duyurusunda bulunmak üzere Ufuktepe Karakolu’na giderken de yine aynı kişiler saldırmış.”

Saldırıya uğrayanın kendileri olduğunu savunan Mustafa Ak ise, şunları söyledi: “Pazar yerini ziyaret ediyordum, BBP’liler buroşür dağıtıyorlardı hatta bana da verdiler. Tek sıra park halinde bir otobüsleri vardı, ikinci şeritte anons aracı bulunuyordu. Mesele broşür değil. Otobüse ses çıkarmadık, fakat anons aracı trafiği tıkıyordu. Uyarıya mukavemet ettiler. Sonra bizim resmi araçlarımıza saldırmışlar, olay karakolun önünde oluyor. Bunlar geçmiş dönemde yaşanmış A Takımı uygulamalarının benzeridir. Keçiören’de huzur vardı. Şimdi Keçiören’in huzuruyla oynuyorlar.”