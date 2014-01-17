T24 LogoT24 Logo
Gündem

Seçim turu karakolda bitti

AKP adayı Mustafa Ak ve BBP Keçiören adayı Turgut Altınok’un seçim ekipleri arasında kavga çıktı

17 Ocak 2014 00:11

AKP Keçiören Belediye Başkan Adayı Mustafa Ak ve BBP Keçiören adayı Turgut Altınok'un seçim kampanyasında çalışanlar arasında çıkan kavga karakolda bitti. Her iki taraf da saldırıya uğrayan taraf olduğunu iddia ederken, 4 kişi yaralandığı kavga sonrası polis 11 kişiyi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre; AKP Keçiören Belediye Başkan Adayı Mustafa Ak'ın Keçiören Ufuktepe Pazar yerini ziyaret ettiği sırada, aynı yerde bildiri dağıtan BBP Kadın Kolları ile karşılaştı. Henüz belirlenmeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Kavgada 4 kişinin darp edilerek yaralandığı, 11 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Kavganın ardından polis ekipleri Pazar etrafında yoğun güvenlik önlemi aldı. Ufuktepe polis noktası önünden geçen üzerinde BBP Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un resimlerinin bulunduğu seçim otobüsünü gören bir grup otobüse saldırmak istedi. Bu sırada grup ile polisler arasında arbede yaşandı.
 

Karşılıklı 'önce onlar saldırdı' suçlaması

 
Mustafa Ak’ın Ufuktepe pazar yerini ziyaret ettiği sırada, BBP üyelerinin bildiri dağıttığını belirten Altınok, şu iddialarda bulundu: “Ak’ın yanında bulunanlardan bir ekip ‘Başkan buradayken siz bildiri dağıtamazsınız’ diyerek bildiri dağıtan kadınlara sataşmış. Kadınların yanında bulunan iki gencimizi de hırpalamışlar. Kadınlar suç duyurusunda bulunmak üzere Ufuktepe Karakolu’na giderken de yine aynı kişiler saldırmış.”
Saldırıya uğrayanın kendileri olduğunu savunan Mustafa Ak ise, şunları söyledi: “Pazar yerini ziyaret ediyordum, BBP’liler buroşür dağıtıyorlardı hatta bana da verdiler. Tek sıra park halinde bir otobüsleri vardı, ikinci şeritte anons aracı bulunuyordu. Mesele broşür değil. Otobüse ses çıkarmadık, fakat anons aracı trafiği tıkıyordu. Uyarıya mukavemet ettiler. Sonra bizim resmi araçlarımıza saldırmışlar, olay karakolun önünde oluyor. Bunlar geçmiş dönemde yaşanmış A Takımı uygulamalarının benzeridir. Keçiören’de huzur vardı. Şimdi Keçiören’in huzuruyla oynuyorlar.”

ETİKETLER

seçimankarakeçiörenakpbbpmustafa akturgut altınokkavga

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24