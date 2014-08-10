Seçim trafiği yolları kilitledi

Bugün yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için tatillerini yarıda kesen tatilciler, ikamet ettikleri kentlere doğru araçlarıyla yollara düştü. Demokrasilerde vatandaşın en önemli hakkı olan oy kullanmak için yollara düşen tatilciler, uzun araç kuyrukları oluşturdular.

Tatillerini erken bitiren ya da ara veren özellikle İstanbul ve Ankara istikametine araçlarıyla yol alan vatandaşlar Afyonkarahisar'da trafik yoğunluğuna neden oldu. Yaklaşık 10 kilometreyi bulan araç kuyruğu nedeniyle bazı sürücüler araçlarından inerek yol kenarındaki ağaçların altında bekledi. Yoğunluk nedeniyle Güvenlik Kavşağı'nda çok sayıda trafik polisinin yanısıra 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

Oy vermeye geldiler

Çanakkale İskelesi’nde, Ramazan Bayramı nedeniyle yaşanan yoğunluk bu kez seçim öncesi ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmak için evlerine dönen tatilcilerin araçları şehir içinde zaman zaman kuyruklar oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatilini uzatan çok sayıda vatandaş, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmak için yollara düştü. Özellikle İstanbul ve Trakya’nın diğer illerine gitmek isteyen tatilciler, Avrupa yakasına feribot ile geçmek isteyince Çanakkale İskelesi’nde araç yoğunluğu yaşandı. Dün öğle saatlerinden itibaren iskelede biriken otomobiller, Demircioğlu Caddesi’ne doğru uzanan kuyruklara neden oldu. Kuyruklar zaman zaman Lapseki-Gelibolu hattındaki güzergahta da dikkat çekti.

Boğaz hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş., Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu hatlarında toplam 9 feribot ile saatsiz olarak hizmet vererek kuyrukları eritmeye çalıştı.