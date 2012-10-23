Seçim tartışmasında moderatör gaf yaptı: Obama bin Laden

ABD'de 6 Kasım'daki seçimlerde başkan olmak isteyen adaylar televizyonda son kez kozlarını paylaştı. Geceye damgayı ise, tartışmanın moderatörü vurdu. Moderatör Bob Schieffer, "Osama bin Laden" demek isterken, yanlışlıkla "Obama bin Laden" dedi.



Başkan Barack Obama ile Cumhuriyetçi aday Mitt Romney, üçüncü ve son tartışmada karşı karşıya geldi. Yaklaşık bir buçuk saat süren tartışmanın ana gündem maddesi dış politikaydı.

ABD dış politikasının konuşulduğu tartışmaya damgayı moderatör Bob Schieffer vurdu. Moderatör Schieffer, Pakistan'la ilgili bir soru sormak istediğinde, "Osama bin Laden" (Usame bin Ladin) yerine "Obama bin Laden" dedi. ABD Başkanı Barack Obama, bu hatayı fark etmesine rağmen, sakinliğini korudu ve tepki göstermedi.



'Türkiye ile birlikte çalışacağız'



Obama Suriye konusunda Türkiye ile koordinasyon içerisinde çalışıldığını söyledi ve gelecekte Amerika'ya düşman olmayacak muhaliflere yardım edileceğini belirtti.

Obama "Irak'ı 40 yıl süren diktatörlükten kurtardık. Bizim Ortadoğu'da istediğimiz güçlü ve istikrarlı liderliktir" dedi ve İsrail'den "bölgedeki en büyük müttefikimiz" diye bahsetti.

ABD başkanı, "Suriye konusunda Türkiye ile koordinasyon içinde çalıştık" dedi ve Beşşar Esad'ın yönetimden sağlıklı bir şekilde uzaklaştırılacağını ifade etti.

Romney ise yaptığı konuşmada Anti-Amerikancı ve cihadcı teröristlerin peşini bırakmamak gerektiğini söyledi.

Romney sözlerine şöyle devam etti: "Ama Müslümanlara da yardım etmeliyiz."

Romney Obama'nın Ortadoğu turu sırasında neden İsrail'i ziyaret etmediğini sordu

Suriye konusundaysa Romney, ölümlerden sorumlu kişilerin dışlanıp yönetimin doğru insanlara verilmesi ve kendilerini korumaları için silahlandırılması gerektiğini söylerken ABD’nin Suriye konusunda büyük bir liderlik gösteremediğini belirtti.

Esed'in görevden uzaklaştırılmasının en büyük öncelikleri olduğunu söyleyen Romney muhalefetin silahlandırılacağını dile getirdi.