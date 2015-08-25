Seçim tarihi 1 Kasım



Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin yenilenmesi kararının ardından seçim tarihini netleştirmek üzere toplandı. Kurul Başkanı Sadi Güven, 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin 1 Kasım 2015'te yapılacağını açıkladı. Güven, 7 Haziran 2015'te yapılan milletvekili genel seçimi sonrasında 45 gün içinde Bakanlar Kurulunun oluşturulamadığını söyleyen Güven, "Yüksek Kurulumuz, bugün yapmış olduğu değerlendirmede kış mevsiminin yaklaşmasını da göz önüne alarak Anayasa'nın 79'uncu, 116/son, 2839 sayılı Kanun'un 8'inci ve 9'uncu maddelerine göre 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin 1 Kasım 2015 Pazar günü yapılmasına karar vermiştir" dedi.

Güven seçim takviminin ne zaman açıklanacağı yönündeki bir soru üzerine, takvimi iki gün içinde açıklayacaklarını söyledi. Kurul Başkanı Güven, siyasi partilerden seçim takvimine yönelik doğrudan itiraz gelmediğini de belirterek, "Bir parti, 1 Kasım'ın, 8 Kasım yapılması şeklinde bir teklifte bulundu. Ama Yüksek Kurulumuz Doğu ve Güneydoğu'daki mevsim şartlarını göz önüne alarak, 1 Kasım'ı uygun buldu" diye konuştu.