Aydın Doğan'ın 'Bağımsız haberciliğin bedelini ödedik' sözü gece yarısı Hürriyet'ten uçtu!

Hürriyet'in patronuı Aydın Doğan'ın Doğan Yayın İlkeleri Kurulu toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada kullandığı bazı ifadeler Hürriyet'in şehir baskılarında çıkarıldı. Anadolu'ya giden ve 'taşra baskısı' olarak bilinen nüshalarında Hürriyet, Doğan'ın, "Türkiye seçimlere gidiyor. Bu, medyanın hassas bir mercek altına alındığı bir süreç olacak. Birinin ak dediğine diğerinin mutlaka kara dediği ortamda biz zoru seçtik. Habercilikte bağımsız ve tarafsız olacağız dedik. Bunun bedelini de zaman zaman ödedik" dediğini duyurdu. Ancak, Hürriyet'in gece yarısından sonra basılan şehir baskılarında Doğan'ın "bedelini zaman zaman ödedik" ifadesi çıkartıldı. Doğan Yayın Grubu bünyesinde çıkarılan Radikal'de de Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın bu ifadelerine yer verilmedi. Aydın Doğan'ın sözleri Hürriyet'in taşra baskılarında "Biz zor olan yolu seçtik" başlığıyla verilirken, şehir baskılarında "Bağımsız haberciliğe aynen devam" başlığı tercih edildi.

Hürriyet ve Radikal, Aydın Doğan'ın konuşmasının ilgili bölümünü şöyle yansıttı:

"Bildiğiniz gibi medya ve siyaset ciddi bir kutuplaşma içinde, birinin ak dediğine diğeri mutlaka kara diyor. Biz ise çok zor bir yolu seçtik, habercilikte tarafsız ve bağımsız olacağız dedik, yayın ilkelerimizde yıllardan beri bunu söylüyoruz, bunu uygulamaya gayret ediyoruz. Yüzde yüz muvaffak olduk mu tartışılır, mutlaka bizim de hatalarımız olmuştur ve olacaktır. Bu hataları asgariye indirmeye gayret ediyoruz. Yayın ilkeleri de bu gayretimizin sonucudur.”

İşte Hürriyet'in 5 Kasım 2013 tarihli taşra baskısının 1. sayfası:

Hürriyet'in gece yarısından sonra çıkarılan şehir baskısının 1. sayfası:

Doğan Yayın Grubu bünyesinde çıkarılan Hürriyet ve Radikal gazetelerindeki ilgili haberler, sunuş aşamasındaki bazı ifadelerde farklılık gösterse de Aydın Doğan'ın konuşması benzer yayımlandı. Hürriyet'te yayımlanan haberin tam metni şöyle:

Doğan Medya Grubu Yayın İlkeleri Kurulu, Aydın Doğan başkanlığında dün Hilton Oteli’nde toplandı. Üyelerin yanı sıra Doğan Grubu yayın organlarının genel yayın yönetmenlerinin de katıldığı toplantıda, seçim döneminde yapılacak yayınlarda bağımsız kalmanın önemi konuşuldu. Toplantıda genel yayın yönetmenleri ve üyeler, eksiklikleri ve istemlerini iletti. Aydın Doğan basına kapalı toplantı öncesi yaptığı açış konuşmasında şunları söyledi:

'Çözüm sürecini destekliyoruz'

“Bu toplantıya birlikte bir değerlendirme yapabilmek maksadı ile genel yayın yönetmenlerimizi de davet ettik. Bu şekilde aradan geçen sürede yayınlarımızın tespit ettiğimiz ilkelere uygunluğunu gözden geçirip, önümüzdeki döneme ilişkin tavsiye ve önerileri öğrenmek istiyoruz. Türkiye seçimlere gidiyor. Bu süreç medyanın daha hassas bir mercek altına alındığı dönem olmaktadır. Bildiğiniz gibi medya ve siyaset ciddi bir kutuplaşma içinde, birinin ak dediğine diğeri mutlaka kara diyor. Biz ise çok zor bir yolu seçtik. Habercilikte tarafsız ve bağımsız olacağız dedik. Yayın ilkelerimizde yıllardan beri bunu söylüyoruz. Bunu uygulamaya gayret ediyoruz. Yüzde 100 muvaffak olduk mu tartışılır. Mutlaka bizim de hatalarımız olmuştur ve olacaktır. Bu hataları asgariye indirmeye gayret ediyoruz. Yayın ilkeleri de bu gayretimizin sonucudur. Seçimlerin yanı sıra büyük umut bağladığımız, başından beri desteklediğimiz çözüm sürecinde bazı tereddütler oluştuğunu görmekteyiz. Sevindirici olan husus, toplumun çözüm sürecine bağlılığı ve şiddetten uzak yaşamak iradesidir. Bu hususta medya olarak çözüm sürecinden yana olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.”

Toplantıya katılanlar

KURUL ÜYELERİ

- Aydın Doğan

- Nevzat Yalçıntaş

- Salih Tuğ

- Feride Acar

- Altan Öymen

- Volkan Vural

- Yasemin İnceoğlu

- Aydın Uğur

- Turgut Tarhanlı

- Bekir Ağırdır

- Mustafa Denizli

- Doğan Hızlan

GENEL YAYIN YÖNETMENLERİ

- Enis Berberoğlu Hürriyet

- Rifat Ababay Posta

- Eyüp Can Sağlık Radikal

- Murat Yetkin Hürriyet Daily News

- Necil Ülgen Fanatik

- İrfan Şahin Kanal D CEO

- Süleyman Sarılar Kanal D Haberler

- Ferhat Boratav CNN Türk

- Barış Tümay CNN Türk Genel Müdürü