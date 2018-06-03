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Seçim standında İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga çıktı: 6 yaralı

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) Bursa'da, Emirsultan meydanında seçim standı kuran İYİ Partililer ile MHP'liler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

03 Haziran 2018 06:16

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

Bursa\'da, Emirsultan meydanında seçim standı kuran İYİ Partililer ile MHP\'liler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, aynı meydanda seçim standı kuran İYİ Partililer ile MHP\'liler arasında yan bakma meselesi yüzünden kavga çıktı. Taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Çevik Kuvvet ekipleri bölgede guvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polislerden görüntü

-Ambulansın gidişi

-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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