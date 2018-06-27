Seçim sonuçlarında hangi parti nereye itiraz etti?

Sandıkların açılıp kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından partilerden il ve ilçe seçim kurullarına itiraz işlemleri de başladı. İşte partilerin il ve ilçe seçim kurullarına yaptığı itirazlar…

Hatay

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay İl Başkanlığı, Hatay’ın 15 ilçesinde milletvekili seçim sonuçlarına itiraz ederek, oyların yeniden sayılması için dilekçe verdi.

24 Haziran seçimlerinde partilerinin ve Cumhur İttifakı'nın çok yüksek bir başarı elde ettiğini dile getiren MHP MYK üyesi Bahadır Alperen, Hatay Adliyesi önünde yaptığı açıklamada Hatay'da MHP'nin 2'inci sıra milletvekili adayı İbrahim Gül'ün durumuyla ilgili bir belirsizlik olduğunu, bu yüzden 15 ilçede seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini belirtti. MYK üyesi Alperen yaşanan belirsizlikte yurt dışı seçim kurullarından gelen sonuçların etkisinin olduğunu ifade ederek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İl başkanımızla, teşkilatımızla, milletvekillerimizle sabahlara kadar çalıştık. Allah'ın izniyle tüm itirazlarımızı hazırladık. Hatay'da ikinci sıra adayımız İbrahim Gül'ün vekilliğinin tescili için 15 ilçemizde itirazlarımızı yaptık. Hukuken yapabilecek neyimiz varsa yapacağız. İnşallah netice alacağız."

Hatay'da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 5, CHP 4, MHP ve HDP ise birer milletvekili çıkardı.

Muş

AKP Muş İl Başkanlığı, pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine itiraz etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AKP'den Mehmet Emin Şimşek ile HDP'den Gülistan Kılıç Koçyiğit, Mensur Işık ve Şevin Coşkun milletvekili seçildi. İkinci milletvekilliğini küçük bir oy farkıyla HDP'ye kaptıran AK Parti, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren yaklaşık 6 bin 288 oy ile maddi hata olduğu gerekçesiyle bazı sandık tutanakları için itirazda bulundu.

Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan AKP İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile partisinin seçimlerden zaferle çıktığını söyledi. Muş'ta bazı hataların olduğunu ifade eden Rahmetullah Yaktı, "24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Seçimleri'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan halkımızın teveccühüyle yeniden cumhurbaşkanı seçilirken, partimizin de yer aldığı Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu almayı başardı. Büyük bir heyecanın yaşandığı ilimizde de seçim sonuçlarında yanlışlık olduğunu düşünüyoruz. Seçim tutanaklarında birçok maddi hata, geçersiz olan oylarda yanlışlık olduğunu tespit ettik. Bunlardan dolayı il genelindeki seçim sonuçlarıyla ilgili gerekli itirazlarımızı yaptık" dedi.

Aydın

Aydın’da seçimlerde 1 milletvekilliği AK Parti ile MHP arasında gidip geldi. Geçen seçime göre sandalye sayısı 1 artarak, bu yıl Meclis'e 8 temsilci gönderecek kentte, AK Parti 4'üncü milletvekilliğini de kazandı. Böylelikle MHP, bu seçimde kentte milletvekili çıkaramamış oldu. AK Parti'nin 4'üncü sıra adayı olarak Meclis'e gitmeye hak kazanan Rıza Posacı, durumu sevinçle karşıladı. Yurt dışı oylarıyla seçimi kaybettiği belirtilen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve partinin Aydın 1'inci sıra adayı Deniz Depboylu ise "AK Parti ile aramızdaki 280 oy ile kaybettiğimiz görülüyor. Bazı hataların yapıldığını gördük. Efeler İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunduk" dedi.

Düzce

Düzce'de, AK Parti'nin itirazı üzerine yaklaşık 4 bin geçersiz oy yeniden sayılmaya başladı.

Düzce'de kesin olmayan sonuçlara göre; AK Parti'den Fahri Çakır ve Ayşe Keşir ile MHP'den Ümit Yılmaz milletvekili seçildi. Her seçimde kentte 3 milletvekilliğini de kazanan, bu seçimde ise küçük bir oy farkıyla 1 milletvekilliğini MHP'ye kaptıran AK Parti, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren yaklaşık 4 bin oy için itirazda bulundu. AK Parti'nin itirazı üzerine geçersiz oyların yeniden sayımı AK Parti ve MHP'lilerin gözetiminde yapılıyor.

Elazığ

Elazığ'da resmi olmayan sonuçlara göre 340 oy ile 1 milletvekilliği kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdi.

Elazığ'da bu seçimde milletvekili sayısı 5'e yükseldi. Resmi olmayan sonuçlara göre, daha önceki seçimde 4 milletvekili çıkaran AK Parti oylarını korurken, 1 milletvekililiğini ise CHP kazandı.

340 oy farkla Elazığ'da 1 milletvekilliğini kaybeden MHP, oyların tekrar sayılması için başvuruda bulundu. Elazığ İl Seçim Kurulu'na dilekçe veren MHP avukatı Gökberk Osmanağaoğlu, "Ciddi bir çelişki söz konusudur. Kimi yerlerde Cumhur İttifakı olarak AK Parti ile MHP'ye birlikte verilen oyların, AK Parti'ye aktarıldığı yönde bilgiler almaktayız. Buna ilişkin, teşkilatımızla birlikte gerekli itirazlarımızı gerçekleştirdik. Konuya ilişkin 48 saatlik süreç var. Yaklaşık 300 küsur oy MHP'ye geldiği takdirde burada vekilimizi Meclis'e göndereceğiz" dedi.

MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver ise Elazığ'daki tüm oyların sayılması gerektiğini belirterek, "Yaptığımız itiraz sonucu Elazığ genelinde bütün sandıkların yeniden sayılmasını ve milletin iradesinin herkesin huzurunda tekrar tecelli etmesini istiyoruz. Dolayısıyla, bizim, önünde Türk yazan bütün kurumlara güvenimiz sonsuzdur. Sayın Genel Başkanımız süreci çok yakından takip ediyor. Kendisinin adının geçtiği yerde de yanlışlık olmadığını çok iyi biliyoruz. Ülkücü, Milliyetçi Hareket olarak Elazığ'da gerginliğin artmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Biz sadece hak, adalet istiyoruz. Bunun haricinde hakkımız olmayan bir şeyi istemek ne bizim haddimize ne Rabbimin yasalarında var. İttifakın bütün hükmüne tabiyiz. Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sadığız" diye konuştu.

Bartın

Bartın’da, Ak Parti geçersiz sayılan 4 bin 152 oy için itirazda bulundu. Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç itirazlarının kabul edildiğini, yarın geçersiz oyların yeniden sayılacağını belirtti.

Bartın’da kesin olmayan sonuçlara göre, Ak Parti’den Yılmaz Tunç, CHP’den Aysu Bankoğlu milletvekili seçildi. Ak Parti geçersiz sayılan oylar için itirazda bulundu. Ak Parti, Bartın merkez ilçede geçersiz sayılan 4 bin 27 oyun 3 bin 209’una, Ulus ilçesinde geçersiz sayılan 830 oyun 556’sına, Amasra ilçesinde geçersiz sayılan 484 oyun 269’una ve Kurucaşile ilçesinde geçersiz sayılan 232 oyun 118’ine itiraz etti.

Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, seçim kurulunun itirazı kabul ettiğini, yarın yeniden oyların sayılacağını belirterek, "5 bin 573 oyun 4 bin 152 oyuna Bartın merkez ilçe ve ilçe başkanlıklarımız tarafından seçim kurullarına itiraz edildi. Bu itirazlarımız kabul edilerek, yarın yeniden sayım yapılacak" dedi.

Adana

Adana’da AK Parti İl Başkanlığı 15 ilçede geçersiz olarak kayıtlara giren oylar için itirazda bulundu.

Adana AK Parti İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, resmi olmayan sonuçlara göre 5 milletvekili çıkaran AK Parti, Adana genelindeki 15 ilçede açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren oylar için itirazda bulundu. İl Seçim Kurulunca itirazın değerlendirilip kabul edilmesinin ardından Seyhan, Sarıçam ve Ceyhan ilçelerindeki geçersiz oyların yeniden sayımına başlandı.

Adana'da 24 Haziran günü gerçekleşen 27. Milletvekili Genel Seçimleri'nde AK Parti 5, CHP 4, MHP 2, İYİ Parti 2 ve HDP 2 milletvekili çıkardı.