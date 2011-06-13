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Dünya

SEÇİM SONUÇLARI İNGİLİZ BASININDA LONDRA (A.A)

13 Haziran 2011 02:51

-SEÇİM SONUÇLARI İNGİLİZ BASININDA LONDRA (A.A) - 12.06.2011 - İngiliz basını, Türkiye'de yapılan milletvekili genel seçiminin sonuçlarına geniş yer verdi. İngiliz yayın kuruluşu BBC, "AK Parti'nin ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez kazandığını" bildirerek, "ancak AK Parti'nin anayasayı tek başına değiştirmeyi sağlayacak çoğunluğu elde edemediğini" kaydetti. CHP ve MHP'nin aldığı oylara da değinen BBC, her iki partinin de yüzde 10'luk barajı aştığını belirtti.  İstanbul'daki muhabiri Jonathan Head'in görüşlerine de yer veren BBC, Erdoğan'ın dört yıl daha "Türk siyasetindeki etkisinin süreceğini" bildirdi. Bağımsız adayların seçimlerde başarılı olduğunu belirten İngiliz yayın kuruluşu, Head'in "Bu durumun, Kürt sorunu konusunda hükümet üzerindeki baskıyı artıracağı" yorumunu aktardı. Financial Times (FT) gazetesinin internet sitesinde, Ankara muhabiri Delphine Strauss imzalı haberde ise "AK Parti Türkiye'de üçüncü dönemde oyları süpürdü" denildi. "Bazı liberaller endişe duysa da Erdoğan'ın köylerde, kentlerin fakir bölgelerinde ve orta sınıf arasında kahraman olmaya devam ettiği" yorumunun yapıldığı haberde, AK Parti'nin anayasal reformu referanduma sunacak 330 milletvekili sayısına ise ulaşamadığına dikkat çekildi. CHP'nin 2007'deki genel seçimde oyların yüzde 21'ini alırken, bu seçimde oylarını artırarak yüzde 26'ya ulaştığını belirten FT, bağımsız adayları destekleyen BDP'nin ise bu seçimle daha fazla oy kazandığını yazdı. "Seçimin sonucu yatırımcıları memnun edecek" diyen FT, siyasi istikrarsızlıktan endişe duyan yatırımcıların, yapılacak reformlarda uzlaşma aranacağı için bu konudaki endişelerinin giderildiği yorumunu yaptı. Gazete, Eurasia Grup'tan Wolfango Piccoli adlı analizcinin, "330 sandalyenin altında olması, AK Parti'nin muhalefetle müzakere yapmasına yol açacaktır. Daha fazla kutuplaşma riskini sınırlayacaktır" dediğini aktardı. 

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