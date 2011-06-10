Seçim sonuçları Türk yazılımıyla i-Phone ve i-Pad'te







YILDIZ YAZICIOĞLU Washington DC

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Amerika’daki Maryland Üniversitesi’ndeki eğitim veren Türk profesör Yavuz Oruç, gelecek yıl ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerini, i-Phone veya i-Pad kullanıcılarına 'WhoWon' uygulamasıyla izleme olanağı sunacaklarını açıkladı. Prof. Dr. Oruç’un, Bilkent Üniversitesi'nden öğrencileri Ali Çevik ve Mert Küçük ile tasarladığı 'Who-Won-Turkiye' uygulaması sayesinde Pazar günü yapılacak seçim sonuçları il il anında öğrenilecek. Ancak asıl hedef Amerikalılara, 2012 Başkanlık Seçimi'ni Türk imzasını taşıyan bu bilgisayar yazılımıyla takip ettirmek.







Türkiye'nin beyin göçü örneklerinden birisi olarak Amerikan vatandaşlığına da sahip Prof.Dr. Yavuz Oruç, 2003'ten beri beyin göçünü tersine çevirmeye çalışarak, ziyaretçi profesör olduğu Bilkent Üniversitesi'ndeki öğrencileriyle özel seçim i-Phone uygulaması (application) hazırladı. Oruç'un verdiği bilgiye göre, durağan veriler üzerine kurulu olmaması ve seçim günü hızlı veri akışı sağlayacak olması nedeiyle 'WhoWon-Turkiye' uygulaması bir ilke imza atacak. 'WhoWon-Turkiye', Anadolu Ajansı'nın da verilerini kullanarak, seçim sonuçları hakkında ister Türkiye'de isterse yurtdışında olsun herkese seçimi sıcağı sıcağına takip etme şansı sunacak.

Son 30 yıldır ABD'de yaşayan Oruç, yurtdışındaki Türklerden birisi olarak bugüne değin Türkiye'deki seçimleri takip etme zorluğu yaşadığını belirterek, böylece ortaya yeni teknoloji olanaklarına dayalı bu proje fikrinin çıktığını söyledi. Oruç, Bilkentli öğrencileri Çevik ve Küçük ile birlikte 15 Şubat'ta yazılım sürecini başlattıkları 'WhoWon-Turkiye'yi 12 Haziran seçimlerine yetiştirdiklerini kaydetti.

"Seçim Makinesi" ile sonuçları değiştir, yorumla

Oruç, i-Phone veya i-Pad için üretilen uygulamaları onay sürecinden geçiren Apple Şirketi'nden yanıt gelirse, 'WhoWon-Turkiye' ile seçim sonuçlarını analiz etme şansı vereceklerini de açıkladı. Özellikle gazeteciler ve akademisyenlere yarar sağlayacağı düşünülen "Seçim Makinesi" bölümünde, ister il ya da seçim bölgesi ister Türkiye genelindeki partilere "hayali oy sayısı" yazılacak. Bu "hayali oy sayısı"na göre, o ilde veya ülke genelinde yüzdelik sonuçlar elde edilebilecek.

ABD'ye pazarlayacaklar

'WhoWon-Turkiye' uygulamasına erişimin ücretsiz olduğunu da vurgulayan Oruç, gelecek ABD Başkanlık Seçimleri için de 'WhoWon-US' gibi ya da benzeri bir isimle i-Phone dahil tüm akıllı telefonlarda çalışacak bir uygulama da hazırlayacaklarını açıkladı. Bu uygulamayı ABD'deki seçimle ilgili kurum veya kuruluşlara sponsorluk almak üzere pazarlayabileceklerini de kaydeden Oruç, ABD gibi diğer ülkelere de bu programı adapte edebileceklerini ifade etti. Oruç, Türkiye'nin seçim sonuçlarını ilk elden takip etme olanağı sunan 'WhoWon' uygulamasını sadece i-Phone ve i-Pad kullanıcılarına sunabildiklerini ancak ABD seçimleri için tüm akıllı telefonlarda çalışacak bir yazılım geliştirileceğini de belirtti. Böylece 2012'de ABD Başkanlık Seçimi, Türk yapımı bir bilgisayar yazılımı uygulamasıyla izlenebilecek.

İster Kayseri ister Hakkari

Oruç, mevcut 'WhoWon-Turkiye' uygulamasıyla ister Kayseri ister Hakkari, hangi il ya da seçim bölgesi olursa olsun güncel seçim verilerinin sunulacağını vurguladı. Oruç, eğer 'Seçim Makinesi' bölümünü de ekleyebilirlerse 'hayali veya başka deyişle kişi isteğine bağlı' oy sayısı tuşlanarak, her ilde farklı sonuç analizleri yapılabileceğini de anlattı. Bu analizlerde, hangi partiden kaçıncı sıradaki adayın TBMM'ye girebileceği gibi sonuçlara da varılabileceğini vurgulayan Oruç, "Hani 'şu parti şu sayıda oy alsaydı şöyle olurdu' türünden analizleri herkes gerçekçi bir hesaplamayla bu uygulama yardımıyla yapabilecek" dedi.