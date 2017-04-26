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seçim sonuçları taslak

seçim sonuçları taslak

26 Nisan 2017 20:31

Adana

AKP ile MHP'nin partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi esas alan anayasa değişikliği teklifi TBMM’den geçtikten sonra referanduma gitti. Referandum sonucuna göre Adana’da yüzde /// oranında 'evet' oyu, /// ‘hayır’ oyu çıktı.

 

Referandumda, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) “mühürsüz oy ve pusulaların da geçerli sayılması” yönünde aldığı karar tartışmalara neden oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YSK’nın kararı tartışılmaya devam ederken ve sandıkların tamamı açılmadan önce “Atı alan Üsküdar’ı geçti” ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan’ın bu çıkışına Tarih çalınan atını geri alan Köroğlu'nu yazar, atı çalan hırsızı değil” diyerek yanıt verdi.

 

YSK’nın açıkladığı kesin sonuçlara göre il ve ilçe bazında Adanalı seçmenin referandumda kullandığı oylar şöyle:

 

 

 

 

 

 

  

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