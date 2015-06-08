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Seçim sonuçları için Twitter'da kim, ne diyor?

'Eyy seçmen, haddini bil. Sen kimsin ya!..'

08 Haziran 2015 12:20

Yeni dönemde görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere sandık başına giden Türkiye, AKP'nin 13 yıllık tek başına iktidar dönemine son vererek 7 Haziran seçiminde koalisyon dedi.

55 milyona yakın vatandaşın oy kullandığı seçimde HDP yüzde 13'lük oy alarak barajı aşarken, AKP'nin oyları 2011 genel seçimlerine kıyasla 10 puan düştü. MHP yüzde 16.3 oy oranında görünürken, CHP'nin oyları yüzde 25 bandında kaldı.

Vatandaş, sandıkların açılmaya başladığı saat 17:00'den itibaren seçimle ilgili görüşlerini Twitter'da paylaştı.

nediyor.com'da derlenen tweetler ve #MilletDurDedi, Günaydın Yeni Türkiye, #Secim2015 etiketi altında yapılan paylaşımlar şöyle: 

 

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