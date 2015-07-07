Seçim sonrası imam hatip lisesinde patlama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), imam hatip lisesi açılışlarına seçimlerden sonra hız verdi. MEB, son bir buçuk ayda 25 yeni imam hatip lisesi, 1000’den fazla derslik açtı. Yeni imam hatip liseleri için yepyeni okul binalarının yanı sıra, halihazırda eğitim öğretim veren binalar da kullanıldı.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı, seçimlerden 2 hafta önce başlattığı imam hatip lisesi açılışlarına seçimlerden sonra hız verdi. Öğrencisi kalmayan köy okullarından, öğrenci başvurusu olmayan liselere kadar “her boşluğu değerlendiren” MEB, son bir buçuk ayda 1000’den fazla imam hatip lisesi dersliği açtı.

Mevcut imam hatip liselerinin birçoğunu “kız anadolu imam hatip lisesine” dönüştüren MEB, bir kız anadolu imam hatip lisesini ise “Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi”ne çevirdi. Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya gibi büyük illerin de olduğu 45 ilde yeni imam hatip liseleri açıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Adıyaman’da yaptırdığı 16 derslikli yeni binanın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, İzmir Karabağlar’daki Dini Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ne ait 4 katlı binanın da Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak eğitim öğretim vermesi kararlaştırıldı.

7 Haziran’da sandık sonuçlarının alınmasının ardından 1 ay geçerken, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, geçen süreyi bir “kayıp” olarak değerlendirdi ve “3 ay önce durdu bütün şeyler, uluslararası yatırımlardan başka şeylere kadar. Belirsizliğin giderilmesi lazım. Seçimler her zaman bir belirsizlik ortamıdır. Herkes bir frene basar. Seçimden çıkalı bir ay oldu, taşlar daha yerine oturmadı” dedi.