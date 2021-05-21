'Seçim senaryosu' anketi: Cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu ve Yavaş, Erdoğan'a 10 puandan fazla fark atıyor

Metropoll Araştırma'nın yaptığı ankete göre, olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 10 puandan fazla fark atıyor.

Metropoll, her ay düzenli olarak yaptığı Türkiye’nin Nabzı araştırmasının Nisan ayı sonuçlarını yayınladı. 28 ilden 1752 kişiyle yapılan ankette, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa hangi adaya oy verirsiniz” diye soruldu.