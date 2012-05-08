Seçim programına 'seksi kıyafet' damga vurdu

Meksika'da Pazar günü yayınlanan başkanlık seçimleri ile ilgili tartışma programına, Playboy modelliği de yapan bir prodüksiyon asistanının giydiği seksi elbise damga vurdu. Programı düzenleyen ekip, izleyenlerden özür dilemek zorunda kaldı.

BBCTürkçe'nin haberine göre, dikkat çekici elbisesiyle tartışma yaratan prodüksiyon asistanının eski bir model olduğu açıklandı. Asistanın programdaki görevi adayların konuşma sıralarını belirleyen kartları dağıtmaktı.

'İzleyicilerin dikkatini dağıtıyor'

Meksika Seçim Komisyonu, kadının göğüs dekolteli dar beyaz elbisesinin izleyicilerin önemli konulara odaklanmasını engellediğini söyledi. Bir basın açıklaması yayınlayan Seçim Komisyonu, ''Seçimlere katılan adayların karşı karşıya geldiği ilk tartışma programında asistanlardan birinin giyim tarzının o kadar dikkat çekici oluşu bir prodüksiyon hatasıydı. Hem izleyicilerden hem de adaylardan özür diliyoruz'' dedi.

'Boyu uygundu işe aldım'

Komisyon, tartışma yaratan modeli özel bir prodüksiyon firmasının işe aldığını söyledi. Modelin isminin Julia Orayen olduğu açıklandı. Prodüktör Jesus Tapia, Orayen'i işe almalarının nedeninin iş için başvuran diğer iki adaydan daha kısa boylu olması olduğunu iddia etti. Tapia, ''Diğer adayların boylarıyla karşılaştırdım ve onda karar kıldım'' dedi. Prodüktör ayrıc

2 saatte 7 bin takipçi

Tartışma yaratan programdan sonra Orayen'in Twitter'da takipçi sayısı 2 saatte 7 bin kişi arttı. Orayen'in 2008'de Playboy dergisine kapak olduğu da ortaya çıktı.

Tapia giyeceği elbiseyi Orayen'in kendisinin seçtiğini ve yayın öncesindeki panik nedeniyle elbisenin gözden kaçtığını söyledi.

Meksika'nın ilk kadın Başkanı olmayı hedefleyen Josefina Vazquez Mota asistanın elbisesinin programın ciddiyetine gölge düşürdüğünü söyledi. Seçim komisyonu üyesi Lorenzo Cordova seçim sürecindeki önemli bir olayın ''rahatsızlık verici bir olay''ın gölgesinde kalmasını üzüntü verici bulduğunu söyledi.

Program Temmuz ayında yapılacak Başkanlık seçimleri öncesinde 4 adayın karşı karşıya geldiği ilk oturumdu. İkinci tartışma programı 10 Haziran'da.