Seçim öncesi son işlem gününde Dolar/TL 4.70'in altında

24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçime dair belirsizlikler, ABD ile Çin başta olmak üzere dünyada ticaret savaşı endişeleri ve merkez bankalarının politikalarıyla baskı altında kalan TL, yeni güne de dolar karşısında değer kaybıyla başladı.

Dün 4.72-4.76 bandında dalgalanan kur bugün erken saatlerde 4.73'ten işlem gördü, ardından gelişen piyasa para birimlerindeki yükselişin de etkisiyle 4.6808'e kadar geriledi. Euro/TL 5.50'den 5.46'ya gerilerken, dolar endeksi 0.2 düşük seyrediyor.



10 yıllık tahvil faizi ise 60 baz puan gerileyerek %16.21' geriledi, bu 1 haftadan uzun sürenin en düşük seivyesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıkladığı 18 Nisan'dan bu yana dolar ve euro Lira karşısında yükselirken Borsa düştü.

Piyasanın gözü kulağı Pazar günü gerçekleşecek seçimlerde..Uzmanlar bu seçimlere ilişkin daha fazla belirsizlik olduğuna dikkat çekiyor, sadece çıkacak sonucun değil, gelecek hükümetin politikalarının da piyasalar açısından önemli olacağını vurguluyor.



Dolar/TL 'de 1 haftalık beklenen volatilite dün %36'ya yükselerek Mayıs'ta görülen ve yaklaşık 10 yılın zirvesi olan % 39'a yaklaştı.