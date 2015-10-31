Polis kumar baskını yaptı, partililer kendini savundu: Yasaklar başlamadan son toplantımızı yapıyorduk

Adana'da polis Gelişen Türkiye Partisi adıyla kurulan siyasi partiye 16. kez kumar oynandığı gerekçesiyle baskın düzenledi. Baskında 6'sı parti yöneticisi olan 87 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan parti yöneticileri "Seçim yasaklarından önce son toplantımızı yapıp, hangi partiyi destekleyeceğimize karar veriyorduk" dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Merkez Seyhan İlçesi’nin Kayalıbağ Mahallesi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında bulanan GTP İl Başkanlığı’nda kumar oynatıldığı bilgisini alan Ahlak Bürosu ekipleri, sabaha karşı binaya operasyon düzenledi. Siyasi parti tabelası altında kumarhane olarak kullanılan binaya giren polis, yaptığı aramada tombala kartları, pullar, projektör makinesi ve çekiliş topları ele geçirdi. Parti yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 87 kişi ekiplerce gözaltına alındı.

Genel seçimler öncesinde hangi partiyi destekleyeceklerini belirlemek için toplantı yaptıklarını söyleyen il yöneticisi 6 kişi hakkında kumar oynamak için yer temin etmek, kumar oynatarak haksız kazan elde etmek suçlarından adli işlem yapan polis, ifadelerinin ardından serbest bıraktı. Kumarhanede yakalanan 2’si kadın 81 kişiye ise 214’er lira idari para cezası yazıldı. Parti yöneticileri, "Seçim yasaklarından önce son toplantımızı yapıp, hangi partiyi destekleyeceğimize karar veriyorduk"diyerek kendilerini savundu.