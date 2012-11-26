Seçim öncesi İsrail'de sürpriz istifa

İsrail'de 22 Ocak'ta yapılacak seçimler öncesi sürpriz bir istifa yaşandı. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak istifa ettiğini açıkladı. Barak, "Siyaseti bırakıyorum, seçimlere kadar görevimin başındayım" dedi.



İsrail'de 22 Ocak'ta yapılacak erken seçimler öncesi Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinde sürpriz bir istifa yaşandı.

İsrail'de koalisyon hükümetinde Savunma Bakanı olarak yer alan Ehud Barak siyaseti bıraktığını açıkladı.

İsrail'de 22 Ocak'taki seçimlerde yarışmayacağını ve siyaseti bıraktığını belirten Ehud Barak, "Siyaseti bırakıyorum ama seçimlere kadar görevimin başındayım" dedi.

22 Ocak'taki seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en güçlü rakibi olarak gösterilen Ehud Barak'ın ABD Başkanı Barack Obama tarafından da desteklendiği ileri sürülüyordu.