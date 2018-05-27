Seçim öncesi AYM'de kritik KHK gündemi

Anayasa Mahkemesi, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına olanak tanıyan yasanın bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini 31 Mayıs’ta esastan görüşerek karara bağlayacak.

CHP’nin açtığı davada iptali görüşülecek maddeler arasında, sandık kurullarının ihmaliyle oy pusulasının arkası mühürlenmemiş oyların geçerli sayılacağı, seçmenin ihbarıyla sandık başına kolluk güçlerinin gelebilmesine imkân tanıyan düzenlemeler yer aldı. Anayasa Mahkemesi , ayrıca Meclis’te görüşülerek yasalaşan 26 kanun hükmünde kararnamenin de şekil bakımından iptal talebini esastan görüşecek.

Anayasa Mahkemesi, 31 Mayıs Perşembe günü yapacağı toplantıda, 24 Haziran seçimlerini doğrudan etkileyecek bir düzenlemeyi görüşecek. Mahkeme, “ittifak yasası” olarak bilinen 13/3/2018 tarihli ve 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı maddelerinin iptal ve yürürlüğünün durdurulması talebini esastan karara bağlayacak. AYM’nin iptal kararı vermesi durumunda bunların 24 Haziran seçimlerinde uygulanıp uygulanmayacağı merak uyandırdı. AYM, dilerse iptal hükümlerinin yürürlüğe gireceği tarihi seçim sonrasına bırakabilir.