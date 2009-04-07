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Dünya

Seçim Moldova'yı karıştırdı

Moldova'da hafta sonunda yapılan genel seçimleri protesto eden binlerce kişi, devlet başkanlığı binasına taşla saldırdı.

07 Nisan 2009 03:00

Moldova'da hafta sonunda yapılan genel seçimleri protesto eden binlerce kişi, devlet başkanlığı binasının pencerelerine taşla saldırdı.

Reuters muhabiri, yaklaşık 10 bin kişinin, polis engelini aşarak, devlet başkanlığı binasına girmeye çalıştığını, taş ve ellerine geçen nesneleri binanın camlarına fırlattığını söyledi.

Moldova'da önceki gün yapılan parlamento seçimlerini iktidardaki Komünist Parti kazanmıştı.

Merkez Seçim Komitesi, oyların yüzde 83'ünün sayıldığı seçimlerde Komünist Partinin yüzde 50,5 oy oranıyla önde olduğunu duyurmuştu.

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