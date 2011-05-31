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SEÇİM MERKEZİNE SES BOMBASI İSTANBUL (A.A)

31 Mayıs 2011 10:42

-SEÇİM MERKEZİNE SES BOMBASI İSTANBUL (A.A) - 31.05.2011 - MHP'nin, Avcılar'daki 3. Bölge Seçim Merkezi önüne bırakılan 2 adet ses bombasının patlaması sonucu maddi hasar oluştu. Gümüşpala Mahallesi Yanyol üzerinde bulunan MHP 3. Bölge Seçim Merkezi önüne bırakılan 2 ses bombası büyük bir gürültüyle patladı. Binanın giriş kapısının parçalanmasına yol açan patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uzman ekipler olay yerini güvenlik çemberine alarak bir süre delil topladı. Polis, görgü tanıklarının ifadesine göre bombayı bıraktığı iddia edilen iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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