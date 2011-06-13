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SEÇİM KUTLAMASINDA KAN AKTI SAMSUN (A.A)

13 Haziran 2011 03:33

-SEÇİM KUTLAMASINDA KAN AKTI SAMSUN (A.A) - 12.06.2011 - Samsun'un Ayvacık ilçesinde seçim kutlaması yapan bir grubun havaya açtığı ateş sonucu 1 kişi yaralandı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ilçede kutlama yapan bir grup havaya ateş açtı. Bu sırada Orhangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki MHP İlçe Başkanlığı binasında camın kenarında bulunan Coşkun Öztürk, pompalı tüfekten çıkan saçmaların karnını sıyırması sonucu hafif yaralandı. Öztürk, Ayvacık Devlet Hastanesinde ayakta tedavisinin ardından taburcu edildi.

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