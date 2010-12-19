-SEÇİM KURULUNDAN KOTA İTİRAZINA RET ANKARA (A.A) - 19.12.2010 - Çankaya İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin 15. Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi'nin (PM) oluşumunda kadın kotasının hesaplanmasına yönelik itirazı reddetti. Alınan bilgiye göre, kurultayda PM'nin oluşumunda kadın kotasının hesaplanma yöntemine ilişkin bazı partililerce Çankaya İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunuldu. İtirazda, yüzde 25 olan kadın kotasının, 68 kişilik blok listede ve 12 üyenin seçildiği 18 kişilik Bilim Yönetim ve Kültür Platformu listesinde ayrı ayrı uygulanması gerektiğini savunuldu. Yapılan itiraz Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.