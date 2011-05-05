Seçim konvoyuna saldırıda şehit olan polis memuru uğurlandı

T24

Törende konuşan İçişleri Bakanı Güneş, şehit polis memuru Şahin'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve emniyet teşkilatına da başsağlığı diledi.Saldırıyı yapanların Türkiye'de kaos ortamı yaratmak istediklerini ifade eden Güneş, şöyle konuştu;:''Bunu yapanlar ne istiyor? Bu hain saldırıyı organize edenler, onun gerisindekiler istiyorlar ki kaos olsun, ortalık gerilsin, halk öfkelensin, vatandaş huzursuz olsun daha ötesi böylece sinsi emellerine yol açılsın, bu vatan bölünsün, millet ayrıştırılsın... Bugüne kadar bu milletin üzerinde böyle çok sinsi planlar yapıldı, ama bu kahraman millet gerektiğinde evladını şehit verdi, analar evlatsız kaldı, kardeşlerimiz dul kaldı, evlatlarımız yetim kaldı, ama bu milleti bölmeye, bu vatanı bölmeye hiçbir şer odağının gücü yetmedi. Allah'ın izniyle yine yetmeyecek.Seçimler yaklaşırken demokrasiyi ağzından düşürmeyip, aslında öz halkından korkanlar, barış sözünü ağzından düşürmeyip çocukların eline molotof vererek, silah vererek dağlara salanlar, bu sinsi emellerine asla ve asla uluşamayacaklardır. Bu kirli senaryoyu bu millet bozacaktır. Kesinlikle hem güvenlik birimleri, hem millet olarak bu sinsi oyuna asla gelmeyeceğiz. Sağ duyudan ve aklıselimden asla ayrılmayacağız. Biz devletiz, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz, biz devlet olmanın ciddiyeti ve vakarı içinde hareket ederek bu sinsi planların üstesinden gelmeye de muktediriz."