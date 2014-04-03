Seçim karmaşaya dönüştü



Seçim sonuçlarına hem iktidar hem de muhalefet cephesinden itirazların yükseliyor. Ankara’da seçim gerilimi tırmanırken, dikkatler Yüksek Seçim Kurulu’nun açıklayacağı kesin sonuçlara çevrildi.

Seçim gecesi sonuçlar açıklanmadan televizyonlara çıkan CHP’nin adayı Mansur Yavaş ile AKP’nin adayı Melih Gökçek arasındaki çekişme, Ankara’daki kutuplaşmanın da simgesi oldu. Birbirlerini seçim gecesi halkı yanıltmakla suçlayan adayların, seçim sonuçlarına itirazları da sürüyor. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Ankara’da kazanan Melih Gökçek olmuş, adayların aldıkları oy oranlarının birbirine yakınlığı, başkentteki olası çatışmanın da habercisi olmuştu.

Oyların yüzde 43,8'ini alan Mansur Yavaş, Gökçek’in oyların yüzde 44,9’unu aldığını hatırlatarak “Oylarımızı çaldırmayacağız” açıklaması yapmıştı. Ankara’da 150 sandıkta usulsüzlük yapıldığını öne süren Yavaş, daha sonra iddiasını genişleterek “Seçimde hile yapıldığına ilişkin elimizde belgeler var” demişti.

CHP son olarak 25 ilçede oyların sayılması istemiyle ilçe seçim kurullarına başvurmuştu. AKP’nin de Ankara’daki sonuçlara itirazı vardı ve “Oylarımızın hepsi, hesabımıza yazılmamış” denilerek, ilçe seçim kurullarına gidildi. İlçe seçim kurullarına yapılan başvuruya göre; AKP 342 sandığa, CHP de 919 sandığa itiraz etti. Ancak, bu itirazlara “Sadece 13 sandıkta oylar yeniden sayılabilir” yanıtı geldi.

CHP’den yeni başvurular

İlçe seçim kurullarından gelen sonuçtan sonra Melih Gökçek “Ankara’da seçim zaferi bizimdir” açıklaması yaparken, CHP 25 ilçede oyların yeniden sayılması ve birleştirme tutanaklarına verilerin doğru aktarılması isteğiyle il seçim kuruluna başvurma kararı aldı. Bu itirazların il seçim kurulunda değerlendirilmesi, sonrasında da Yüksek Seçim Kurulu’nun gündemine gelmesinin bir haftayı alabileceği belirtiliyor. Mansur Yavaş da, “Oylarımızın hesabını soracağız, gerekirse Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapacağız” diyor.

YSK önünde barikat

Ankara’da seçim sonuçlarına hile karıştırıldığını düşünen seçmenlerin protesto için YSK önündeki bekleyişleri de sürüyor. Polisin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesinin ardından YSK önüne barikatlar yerleştirildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, helikopterlerin Ankara üzerinde devriye uçuşu yapması tepkiyle karşılandı. Protestocular, YSK binası önüne çelenk bırakarak da, kesin seçim sonuçlarının hiçbir şaibeye yer bırakmayacak şekilde açıklanması istedi.

Oylar değişti, Türkiye karıştı

Seçim sonuçlarına sadece Ankara’dan değil Türkiye'nin dört bir yanında itirazlar oldu. Birçok il ve ilçede oylar yeniden sayıldı. Bazı yerlerde sadece oy sayısı değişirken, bazı yerlerde kazanan parti de değişti. Seçim sonuçlarıyla birlikte ülkenin dört bir yanından gelen gerginlik haberlerinin de arkası kesilmedi. İşte; seçim sonuçlarına itirazların en dikkat çektiği yerler ve sonuçları:

Yalova'da koltuk değişti: Yalova'da seçimi 1 oyla kaybeden CHP itirazda bulundu. Oylar yeniden sayıldı ve CHP'li adayın 6 oy farkla kazandığı ortaya çıktı. Bu kez de AKP, oyların bir daha sayılmasını istedi.

Muğla Köyceğiz AKP’ye geçti: Köyceğiz'de itiraz nedeniyle yeniden yapılan sayım sonucunda belediye başkanlığı, 17 oy farkla CHP'den AKP'ye geçti. CHP adayı Salih Erbay'ın 4 oy farkla seçimi önde tamamlaması üzerine AKP, seçim kuruluna itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu'nun itirazı kabul etmesi üzerine oylar yeniden sayıldı. AKP adayı 17 oy farkla kazandı.

Eskişehir’de 1 oy farkı: Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre 7 oy farkla belediye başkanlığını kaybeden AKP'nin adayı Ayşe Güney'in itirazı üzerine yeniden sayılan oylarla CHP'nin adayı İshak Gündoğan'ın 1 oy farkla belediye başkanlığına seçildiği ilan edildi.

Zonguldak'ta oylar indi: Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde, AKP’nin seçim sonuçlarına itirazı üzerine oylar tekrar sayıldı. Perşembe beldesinde CHP'nin adayı İsmail İnam'ın 35 oy farkla belediye başkanlığını kazandığı seçim sonucuna, AKP'nin itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Buradaki sayımın ardından AKP adayı Rasim Miyanyedi'nin oyu 783'den 782'ye, CHP'nin adayı İsmail İnam'ında 818'den 814'e indi.

Ceylanpınar karıştı: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, BDP'nin belediye başkanlığı seçimlerinde kullanılan oyların yeniden sayılması için yaptığı itiraz reddedildi. İlçede resmi olmayan sonuçlara göre AKP adayı Menderes Atilla, belediye başkanlığı seçimini kazanmıştı. Ceylanpınar’da yakılmış oy pusulaları bulunması üzerine ortalık karıştı. İlçede gerilim tırmanıyor.

Çorum'da iptal var: Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul beldesinde belediye başkanlığı seçimleri iptal edildi. Seçimler 1 Haziran'da tekrar edilecek. BDP de, Batman’ın Kozluk ilçesinde belediye başkanlığı seçimine hile karıştıını iddia etti ve seçimin iptali için ilçe seçim kuruluna başvurdu.