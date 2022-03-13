Seçim Kanunu teklifiyle ilgili yeni gelişme

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="p1">AKP Genel Başkan Yardımcısı <strong>Hayati Yazıcı,</strong> MHP Genel Başkan Yardımcısı<strong> Feti Yıldız</strong>, yarın seçim kanunu tekliflerini açıklayacak.</p>\n<p class="p1">HaberTürk'te yer alan<a rel="nofollow" href="https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-secim-kanunu-teklifiyle-ilgili-onemli-gelisme-3374216" target="_blank" rel="noopener"> habere göre,</a> açıklama saat 11.00'de yapılacak. </p>\n<p class="p3"> </p>\n<p class="p4"> </p>\n</body>\n</html>