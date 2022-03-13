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Seçim Kanunu teklifiyle ilgili yeni gelişme

13 Mart 2022 14:22

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yarın seçim kanunu tekliflerini açıklayacak.

HaberTürk'te yer alan habere göre, açıklama saat 11.00'de yapılacak. 

 

 

Seçim KanunuMeclisAKPMHPteklif
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