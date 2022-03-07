Seçim Kanunu teklifi perşembe günü Meclis’e sunuluyor

AKP ve MHP, seçim ve siyasi partiler mevzuatında değişiklikleri öngören kanun teklifini 10 Mart’ta Meclis’e sunacak.

Cumhur İttifakı’nın seçim ve siyasi partiler mevzuatında uzun süredir sürdürdüğü çalışmalarda sona gelindi. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, teklifin 10 Mart Perşembe günü kamuoyuna açıklanacağını ve Meclis’e sunulacağını duyurdu.

AKP ve MHP’nin imzasıyla Meclis’e sunulacak olan teklifin yürürlük ve yürütme dışında 15 maddeden oluşması bekleniyor.