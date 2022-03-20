Seçim kanunu önlemi: "Bazı partilerin adayları yine CHP ve İyi Parti listesinden seçime girebilir"

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, seçim kanunu teklifiyle ilgili bir muhalefet partisinin genel başkan yardımcısının, "Geçen dönemde olduğu gibi bazı partilerin adayları yine CHP listelerinden, bazıları da İyi Parti listesinden seçime girer" dediğini aktardı.

Öztürk yazısında, "Millet İttifakını oluşturan siyasi partiler, Seçim Kanunu'nda değişiklik bekliyordu. Bu düzenlemeler karşısında Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerden oy oranı düşük olanlar ne yapabilir? Bir genel başkan yardımcısı şunları anlattı: 'Yasal düzenlemelere karşı matematikçilerle, fizik profesörleriyle, algoritmalara kadar çalıştık. Hepsini düşündük. Bunlara karşı çözümümüz şu: 1- Geçen dönemde olduğu gibi bazı partilerin adayları yine CHP listelerinden, bazıları da İYİ Parti listesinden seçime girer. Büyük ittifak yine olur. Büyük ittifak CHP ve İYİ Parti diye görünür. Böylece onların kendi içinde dağıtım kısmını kaldırırız ortadan." ifadesini kullandı.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

"Bizi bir de şöyle vurmak istiyorlar: ‘Bak gördünüz mü Davutoğlu ve Babacan işte CHP'nin peşine takıldılar. Saadet Partisi bizimle olmadı bak. Mesele Müslümanlık meselesi değil. Milleti bölüyorlar' diyerek geçmişte yaşandığını öne sürdükleri dini bazı konuları gündeme getirip vurmaya çalışacaklar. Zaman geçirmeden çalışmalarımızı hızlı bir biçimde yapmamız gerekiyor.' İktidar partisinin seçim sistemiyle oynamaya başlamasını deneyimli siyasetçiler “İktidarın gidici olduğunu gösterir” diye yorumluyor. Bekleyelim… Görelim."