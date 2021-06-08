"Seçim kanunu çalışmasında YSK'ya tam yetki veriliyor, Cumhur İttifakı anket şirketlerine de zapturapt getirme kararlılığında"

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP'nin Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu üzerindeki çalışmasını MHP'ye yolladığını hatırlatarak, taslakta yer alan bilgileri paylaştı.

Sarıkaya, taslakta YSK'nın etkisinin artırılacağına dair hükümler olduğunu belirterek, "En son İstanbul Belediye Başkanı seçiminde ortaya çıkan il seçim kurulu ile YSK arasındaki çekişmenin bir daha yaşanmaması için de kanunda düzenlemeye gidiliyor. Buna göre YSK’nın aldığı tüm kararlar il seçim kurulu tarafından itiraza gerek bırakmaksızın aynen uygulanacak. İl veya ilçe seçim kurulları YSK kararları dışında bir tutum alamayacak. Teklifin taslak çalışmaları yapılırken, ilçe ve il seçim kurulu başkanlarına yönelik de bir düzenleme yoluna gidilmesi düşünülüyordu. Mevcut yasadakine devam edilmesine karar verildi, yine aynı şekilde ilçe ve ildeki en kıdemli hâkim seçim kurulu başkanlığı görevini de üstlenecek" dedi.

Sarıkaya, anket şirketleriyle ilgili de düzenleme olduğunu belirterek şunları yazdı:

"Seçim ve Siyasi Partiler kanunlarında düzenleme yapılırken, Cumhur İttifakı, kamuoyu yoklaması yapan anket şirketlerine de zapturapt getirme kararlılığında. Bu konuda MHP’nin kararlılığı oldukça yüksek… Zaten AK Parti lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir süre önce yaptığı açıklamada anket şirketlerinin toplum algısını ölçmek yerine, algı yaratıcısı haline geldiklerini, sonuçlarına güvenmedikleri için kendi anketlerini kendilerinin yapacağını duyurmuştu. Ancak anket şirketlerinin bugünkü gibi kalmaması konusunda MHP ısrarlı."

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