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Seçim kanunu çalışmasında sona gelindi; 'online seçim' gündemde

Başka partiye geçen milletvekilinin grup kurma sayısına dahil edilmeyeceği belirtildi

15 Eylül 2020 08:53

AKP seçim kanunu çalışmalarında sona gelirken, pandemi nedeniyle seçimlerde 'online oy kullanımı' için de hazırlık yapıyor. Seçim Kanunu’nda olmadığı için kongrelerini video konferansla yapamayan AKP, mevzuata tüm partilerin 'online kongre' yapması için madde ekleyecek. Seçim barajında yüzde 5 ağırlık kazanıyor.

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