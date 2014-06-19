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Seçim kampanyası startı İhsanoğlu'nun memleketi Yozgat'tan

CHP ve MHP'nin ortak Köşk adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu seçim kampanyasına ay sonunda başlayacak

19 Haziran 2014 08:24

CHP ve MHP kurmayları ortak Köşk adayları Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun seçim kampanyası üzerinde çalışmaya başladı. Kampanyaya İhsanoğlu'nun memleketi Yozgat'tan başlanması kararı alındı.

Kampanyanın startının verileceği Yozgat'a asılacak afişler üzerindeki çalışmalar da başladı.

İhsanoğlu'nun ayrı bir ekibi olacak, kampanyada parti amblemi kullanılmayacak. Bağış toplanması için reklam çalışması yürütülecek.

İhsanoğlu, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kesimlerle toplantılar yapacak. CHP ve MHP kurdukları komisyonla kampanyaya destek verecek.

Komisyona İhsanoğlu'nun adaylığına destek veren Büyük Birlik Partisi ve Demokrat Parti'nin de üye vermesi bekleniyor.

Demokratik Sol Parti ise İhsanoğlu'nun beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle destek vermeyeceğini açıkladı.

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