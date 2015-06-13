Seçim kampanyası sırasında öldürülen aday, belediye başkanı seçildi!

Meksika'da seçim kampanyaları esnasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Enrique Hernandez'in isminin oy pusulasından çıkarılmaması üzerine Yurecuaro belediye başkanı seçildi.

Meksika’nın Michoacan eyaletinin Yurecuaro ilçesinde belediye başkan adaylığı kampanyası sırasında geçen ay silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Enrique Hernandez, seçim pusulasından isminin çıkarılmaması üzerine başkan seçildi.

Sol görüşlü Morena partisi adayı olarak seçim pusulasında yer alan ölü aday toplamda oyların yüzde 39’unu aldı. Hernandez'in en yakın rakibiyle arasında yüzde 10 fark olduğu belirtildi. Hernandez, 2014 yılında Meksika devletinin Michoacan eyaletindeki Knights Templar isimli uyuşturucu çetesini desteklediği suçlamasında bulunmuştu.

Meksika'da bu yıl yapılan seçim kampanyalarında toplam sekiz kişi cinayete kurban gitmişti.