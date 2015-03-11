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Dünya

Seçim kampanyası için soyundu

İspanya'da bir ilçede belediye başkanı adayının soyunarak seçim kampanyası başlatması tartışmalara sebep oldu

11 Mart 2015 12:31

İspanya ’nın Bilbao kentinde bulunan Portugalete ilçesinin belediye başkanı olmak isteyen Yolanda Couceiro Morin’in seçim kampanyası kapsamında soyunması tartışmalara neden oldu. Morin’in posterinde “Politikacılar bizi çırılçıplak bıraktı” yazıyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, ‘Temiz Eller’ hareketinden Morin, posterinin Portugalete sakinlerinin dikkatini çekeceğini ve sol görüşlü partilere bir alternatif oluşturmasına yardımcı olacağına inanıyor. 47 bin kişinin yaşadığı ilçenin şu andaki belediye başkanı Sosyalist Parti’den Mikel Torres.

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